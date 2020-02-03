Скачать
Понедельник, 03.02.2020

Жесткая драка вратарей в НХЛ: один из них в нокауте

Канадское дерби в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз» (8:3) отметилось серией из двух эффектных драк, в одной из которых сошлись голкиперы команд. Кэм Тальбо решил пробить своему визави правой по почкам, на что тот ответил серией прямых попаданий в голову, и в итоге «нефтяник» Майк Смит «нокаутировал» Кэма Тальбо, уложив его на лед.
УХЛ
Фото: Твиттер
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

НХЛ, Эдмонтон, Новости хоккея, Калгари, Майк Смит.
18:19 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь