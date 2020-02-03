Жесткая драка вратарей в НХЛ: один из них в нокауте

Канадское дерби в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз» (8:3) отметилось серией из двух эффектных драк, в одной из которых сошлись голкиперы команд. Кэм Тальбо решил пробить своему визави правой по почкам, на что тот ответил серией прямых попаданий в голову, и в итоге «нефтяник» Майк Смит «нокаутировал» Кэма Тальбо, уложив его на лед.