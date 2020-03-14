UFC Fight Night 170: дуэль взглядов (Видео)

В ночь на 15 марта (время киевское) в Бразилиа (Бразилия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. Главным событием турнира станет поединок бывшего претендента на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевина Ли и Чарльза Оливейры. Появилась видеозапись с дуэли взглядов участников турнира.