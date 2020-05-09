Сехудо хотел спровоцировать Круза на дуэли взглядов (Видео)

Чемпион легчайшего веса UFC Генри Сехудо (15-2) и ветеран Доминик Круз (22-2) провели дуэль взглядов перед боем на UFC 249. Сехудо хорошо подготовился и как мог пытался вывести оппонента из себя, проявив к тому форменное неуважение, однако, к чести Круза, он смог сдержаться и до последнего вел себя достойно.