Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона UFC (Видео)

Американский боец Джастин Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона UFC в легком весе после победы над соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 249. "Тебе не нужен этот пояс! Почему ты его выбросил?!", - спросил у Джастина ведущий во время интервью. "Дождусь настоящего!", - ответил Гэтжи.