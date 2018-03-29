Свитолина - Остапенко: обзор матча (Видео)

Элина Свитолина и Елена Остапенко боролись за выход в полуфинал турнира в Майами. Смотри видео обзор матча Свитолина – Остапенко. Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела обыграть Елену Остапенко и покинул турнир в Майами на четвертьфинальной стадии. Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина – Остапенко: