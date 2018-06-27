Истборн. Видеообзор матча Квитова - Бондаренко https://telegraf.com.ua/files/2018/06/KaterynaBondarenkoNatureValleyClassicfcqzBp4n0IIx-795x450.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/06/KaterynaBondarenkoNatureValleyClassicfcqzBp4n0IIx-795x450-567x309.jpg 2018-06-27T09:30:00+03:00 Теннис Видеообзор матча второго раунда на турнире WTA Premier Nature Valley International между украинкой Катериной Бондаренко и Петрой Квитовой из Чехии (3). https://telegraf.com.ua/sport-cat/video-sport/video-tennis/4173997-istborn-videoobzor-matcha-kvitova-bondarenko.html

Истборн. Видеообзор матча Квитова - Бондаренко Видеообзор матча второго раунда на турнире WTA Premier Nature Valley International между украинкой Катериной Бондаренко и Петрой Квитовой из Чехии (3).