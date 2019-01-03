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Четверг, 03.01.2019

Как украинка Цуренко пробилась в полуфинал турнира в Брисбене (Видео)

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№27 WTA) выиграла поединок 1/4 финала на турнире серии Премьер в Брисбене. В борьбе за выход в полуфинал украинка в двух сетах переиграла эстонскую теннисистку Анетт Контавейт (№20 WTA). &nbsp;
sport.ua
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