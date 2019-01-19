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Суббота, 19.01.2019

Ястремская - Уильямс: видео обзор матча Australian Open-2019

Украинка Даяна Ястремская не смогла пробиться в четвертый круг Australian Open, уступив со счетом 2:6, 1:6 экс-первой ракетке мира 37-летней американке Серене Уильямс, посеянной под 16-м номером.
isport.ua
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