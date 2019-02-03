Ястремская - Томлянович: видеообзор финала в Хуахине

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№47 WTA) выиграла финал турнира в тайском Хуахине, в решающем поединке победив австралийскую спортсменку Айлу Томлянович (№49 WTA). Поединок длился три сета — 6:2, 2:6, 7:6(7:3). Вашему вниманию представляется видеообзор матча.