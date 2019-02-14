Как Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Дохе (Видео)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) пробилась в полуфинал хардового турнира серии Премьер в Дохе (Катар). 24-летняя украинка в двух сетах обыграла чешку Каролину Мухову.