Ролан Гаррос: видеообзор матча Надаля против Нишикори

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в трех сетах разгромил японца Кеи Нишикори в четвертьфинале Roland Garros. В последний раз Надаль проигрывал на Открытом чемпионате Франции Новаку Джоковичу в 2015 году. Напомним, следующим соперником испанца станет Роджер Федерер.