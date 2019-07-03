Лучшие моменты дня на Уимблдон 2019 (Видео)

Пресс-служба Wimbledon опубликовала подборку лучших моментов второго игрового дня. Напомним, во вторник Леся Цуренко и Катерина Козлова покинули Wimbledon в одиночном разряде, уступив Борборе Стрыцовой и Лорен Дэвис соответственно. В среду на лондонские корты выйдут Элина Свитолина и Даяна Ястремская.