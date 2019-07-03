Развязка напряженного матча Свитолина - Гаспарян на Уимблдоне-2019 (Видео)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий круг Уимблдона. В матче второго раунда украинка была в двух мячах от поражения, но россиянка Маргарита Гаспарян травмировалась в концовке второй партии и не смогла завершить поединок.