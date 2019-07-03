Как Ястремская вышла в 3-й круг Уимблдона-2019 (Видео)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга украинка обыграла американку Софию Кенин. Для Даяны это повторение лучшего достижения на турнирах Большого шлема. В начале года Ястремская проиграла Серене Уильямс в третьем круге Australian Open.