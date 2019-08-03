Свитолина - Саккари: видеообзор матча

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступления на хардовом Премьере в Сан-Хосе. В матче 1/4 финала 24-летняя украинка в трех сетах проиграла Марии Саккари из Греции 6:1, 6:7(3), 3:6.