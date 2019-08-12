Надаль - Медведев: обзор финального матча в Монреале (Видео)

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в финале хардового Мастерса в Монреале в двух сетах переиграл россиянина Даниила Медведева и выиграл 35-й титул данной серии.