Украинка Козлова уступила в первом круге US Open (Обзор матча)

В первом круге US Open украинская теннисистка Катерина Козлова не справилась с Тейлор Таунсенд и проиграла в трех сетах. На турнире остаются две украинки - Элина Свитолина и Даяна Ястремская.