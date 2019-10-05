Как Ястремская в финал выходила: обзор парного полуфинала на турнире в Пекине (Видео)

В Пекине проходит турнир Premier Mandatory, в парном разряде в финал сумели выйти украинка Даяна Ястремская и латышка Елена Остапенко, обыгравшие в полуфинале Каролину и Кристину Плишкову из Чехии.