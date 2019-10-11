Обзор матча Ястремская - Кудерметова (Видео)

Украинка Даяна Ястремская достаточно слабо выглядела в матче четвертьфинала турнира в Китае против россиянки Кудерметовой и, как следствие, без шансов ей уступила 4:6, 0:6.