Халеп - Андрееску: обзор и лучшие моменты матча (Видео)

28 октября румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу над канадкой Бьянкой Андрееску в первом раунде группового этапа Итогового турнира WTA со счетом 6:3, 6:7, 3:6. Вашему вниманию видеообзор матча.