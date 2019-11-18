Циципас - Тим: обзор матча (Видео)

В финальном матче в Лондоне на О2 Арене Циципас победил Доминика Тима. Греку Стефанос Циципас понадобилось все три сета, чтобы обыграть австрийца Доминика Тима 6:7, 6:2, 7:6.