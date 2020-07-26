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Воскресенье, 26.07.2020

Лучшие матчи ATP в 2020-м году (Видео)

ATP презентовала вторую часть лучших матчей сезона, который на данный момент еще не возобновился из-за пандемии коронавируса. Напомним, что в первой части были представлены поединки, которые состоялись в рамках командного турнира ATP Cup. Во вторую часть попали поединки из разных турниров.
sport.ua
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