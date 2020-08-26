Даяна Ястремская - Наоми Осака: обзор матча (Видео)

Вторая ракетка Украина Даяна Ястремская проиграла Наоми Осаке в Нью-Йорке. Четвертая сеянная на этом турнире японка Осака без проблем обыграла украинку, которая травмировалась еще в матче против легендарной Винус Уильямс.