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Среда, 26.08.2020

Даяна Ястремская - Наоми Осака: обзор матча (Видео)

Вторая ракетка Украина Даяна Ястремская проиграла Наоми Осаке в Нью-Йорке. Четвертая сеянная на этом турнире японка Осака без проблем обыграла украинку, которая травмировалась еще в матче против легендарной Винус Уильямс.
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