Миллионы россиян потеряют работу из-за войны в Украине, а кто-то и жизнь: факты и прогноз

Россияне только начали чувствовать на себе последствия вторжения в Украину, дальше будет намного хуже

В связи с развязанной российскими властями войной против Украины пострадает каждый без исключения житель РФ. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах даже те, кто предпочитает оставаться "вне политики", заметили неладное — закрываются магазины, цены в торговых сетях меняются практически ежедневно, а самих товаров становится все меньше.

И пока Владимир Путин по телевидению утверждает, что "военная операция" против Украины "идет по плану", в Москве уже понимают, что страну ожидают серьезные экономические проблемы, которые затронут каждого без исключения жителя РФ.

Деньги есть, но…

Непривычно наблюдать за очередями, в которых десятки, а иногда и сотни россиян выстаивают для снятия наличных. Дело в том, что оплатить покупки и услуги картой теперь можно далеко не везде, даже в Москве. Из банкоматов выгребают буквально все. Казалось бы, если "все идет по плану", то зачем россиянам наличка?

В ответ на вторжение российских войск в Украину и бомбежки мирных городов Запад ввел санкции против российских банков. Ограничения коснулись ряда крупных банков — Сбербанк, ВТБ, Открытие и других. Их клиенты теперь не могут пользоваться сервисами Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, а также их отключили от VISA и Mastercard. По сути, многие россияне не могут воспользоваться даже теми средствами, которые у них пока еще есть на карте, а за наличку приходиться драться.

Магазины

Множество мировых брендов отказываются от работы в России и сворачивают свое производство и торговлю в указанной стране. Показательным стало решение Ikea о закрытии своих магазинов, что тут же вызвало панику и давку в пока еще открытых магазинах мебели. Правда зачем кому-то стол, если за ним скоро будет нечего есть?

В Россию существенно ограничен импорт продуктов, мировые бренды одежды типа H&M также отказываются работать в стране, которая в ХХІ веке ведет непонятную и никому не нужную захватническую военную кампанию. Закрытие магазинов, складов, логистических связок оставит сотни тысяч (если не миллионы) россиян без доходов. Некоторые продавцы и консультанты уже признаются, что особых запасов у них нет, а потому надеются на государство. Но поможет ли власть, если все деньги брошены на то, чтобы утопить в крови соседнюю страну?

Автопром

Удивительно, но отсутствие товаров и продукции — только вершина айсберга. Уже останавливаются заводы и предприятия. Если взять только автопром, то поставки машин в Россию остановили BMW, Mercedes Benz, Skoda, Volkswagen, Hyundai, General Motors, Renault, Mitsubishi, Chery, Volvo, Suzuki. Также компании остановили производство на заводах, которые находятся на территории РФ. Без комплектующих для сборки остался даже Автоваз. Все это лишь в одной отрасли показывает, что все автосалоны, заводы и обслуживающие компании будут попросту не нужны, а значит в рамках страны сотни тысяч будут выброшены на улицу по ненадобности.

Аналогичная ситуация с деталями к автомобилям — на складах они заканчиваются, а новых поставок не будет. На СТО очереди, но и те говорят, что без импортных запчастей делать им по сути будет нечего.

И так в каждой отрасли. Сотни тысяч айтишников покинули Россию в первые дни войны. Часть выехала в Беларусь, но, посмотрев на втягивание и этой страны в уничтожение соседней Украины, двинулись дальше на Запад.

Работы нет, но вы держитесь

Разрыв внешних контрактов, уход международных корпораций и просто дефицит товаров выбросит на рынок труда миллионы россиян. И если в Москве это поначалу можно будет как-то пережить, то за Садовым кольцом подобный сценарий поставит многих на грань выживания. Может это поможет обычным россиянам посмотреть на войну против Украины не через призму российского телевидения.

P.S. Весь этот маховик только закручивается. Крупные потери и военные неудачи в Украине заставляют власти РФ пойти на крайние меры — объявить военное положение и начать мобилизацию мужчин. Финальное решение будет принято в ближайшие дни. А пока российские матери по всей стране получают похоронки и уже кричат о нежелании отправлять своих детей на войну. Ведь воюет Путин и Шойгу, а умирают их мужья и сыновья. По информации украинского Генштаба, за 9 дней войны погибли уже более 10 тысяч российских военных, но реальная цифра может быть еще больше. В России же признают единичные потери, с бравадой рассказывая о необходимости продолжения "операции".

По-настоящему изменить ситуацию могут не слезы матерей у гробов, а сотни тысяч людей, которые будут требовать окончания войны на площадях, у стен военкоматов и городских администраций. И вопрос не в 15-ти сутках ареста и поездке на автозаке, а в будущем, до которого многие жители РФ просто не доживут. Уже даже российские сенаторы признают, что ситуация з потерями в Украине просто катастрофическая.