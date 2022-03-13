Варварством и террором путин хочет добиться уступок от Украины - но это огромная ошибка

Аналитик, эксперт в политике Олеся Яхно уверена, что рф очень быстро поумерит свои требования, — время играет на руку Украине

Российско-украинская война, открыто развязанная безумным диктатором путинным 24 февраля, продолжается уже 18-й день.

Параллельно со сражениями по всей Украине, идут и дипломатические бои. Переговорщик от Украины, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверяет, что в переговорах Украины с россией наметился прогресс.

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно рассказала "Телеграфу", почему переговоры важны даже с невменяемым путинским режимом – и к каким результатам они могут привести.

россия теряет и потеряет куда больше

По мнению Олеси Яхно, пока не видно, что россия готова к переговорам.

"Агрессор в последнее время придерживается тактики – по максимуму бомбить, крыть ракетами, уничтожать Украину, чтобы принести максимальный вред и, как они надеются, укрепить свои переговорные позиции. Но рано или поздно наступит такой момент на переговорах, когда именно у нас будут более выгодные позиции", – уверена эксперт.

Она подчеркивает, что время играет на пользу Украине в том смысле, что с каждым днем финансово-экономическая ситуация в рф становится только хуже.

"Мы, конечно, тоже страдаем. У нас разрушается инфраструктура, гибнут люди. Но Украина получает и получит экономико-финансовую помощь от Запада. И процессы восстановления у нас будут достаточно быстрыми, а экономические процессы – обратимы. А в рф, учитывая, что многие санкции носят долгосрочный характер, каждый день этой войны в будущем будет равен месяцам, а то и годам упадка, – поясняет Олеся Яхно. – К сожалению, мы сейчас теряем людей, уничтожаются наши города, инфраструктура. Психологически неимоверно тяжело, хоть подавляющее большинство украинцев уверены – мы победим! Но россия теряет и потеряет куда больше".

Пока же, считает аналитик, серьезных подвижек на переговорах вряд ли стоит ожидать. А вот через неделю-две может наступить момент для реального обсуждения некого мирного соглашения. Когда сама рф будет пытаться как можно скорее выйти из этой истории.

Требования-максимум перейдут в требования-минимум

Олеся Яхно не сомневается, что вскоре россия будет озвучивать требования-минимум.

"Не максимум, как это было изначально (отказ Украины от курса в НАТО, внеблоковый статус, признание Крыма российским, а т.н. "Л/ДНР" в админграницах Донецкой и Луганской областей, "денафикация" и демилитаризация). На эти фактические ультиматумы Украина никогда не пойдет. И, возможно, рф назовет одно-два условия, которые окажутся более-менее реалистичными", – прогнозирует эксперт.

По ее мнению, как на это ответит Украина, будет зависеть от состояния российской экономики на тот момент, а также общей военной ситуации.

"После того ущерба, который нанесла нам рф, требовать от нас сокращения войск и разоружения – явно неадекватно. Отказаться от возврата Крыма и Донбасса украинская власть никогда не сможет. Как и согласится на "денацификацию" — фактическое уничтожение национальной идентичности", – подчеркивает Олеся Яхно.

Похоже, россия всё еще полагает, что с помощью циничных обстрелов гражданского населения, блокады городов, варварских способов ведения войны, сможет добиться от Украины каких-то уступок. Но это огромная ошибка, уверена аналитик.

"Потому что мы лишь еще более убеждаемся, что идти на уступки россиянам нельзя. Ведь они уже сотворили такое, что украинское общество навсегда зареклось играть по правилам рф, – акцентирует Олеся Яхно. – Но некий минимальный набор уступок, подчеркиваю, может обсуждаться. И россияне точно будут пытаться как-то оползти".

В переговорах нам, конечно, надо участвовать. Ведь время тут работает на нас, к тому же, важно сохранить человеческие жизни, чтобы реально заработали гуманитарные коридоры, отмечает аналитик.

"На что Украина может пойти? К примеру, на внеблоковый статус – но на определенное время. И под мощнейшие, юридически закрепленные рядом геополитических игроков, гарантии безопасности. Правда, обсуждать это можно с вменяемым субъектом. А когда против вас используют кассетные и фосфорные бомбы, когда больницы и жилые дома крушат ракетами – о чем-то говорить сложно. И всё же искать точки соприкосновения необходимо", – резюмирует эксперт.

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Как сообщал "Телеграф", изначально россия планировала устроить в Украине "блицкриг". А именно: за несколько дней войти в Киев, диктовать свои условия дальнейшего развития Украины. Фактически – лишить нашу страну государственности. Однако по итогам 17 суток боевых действий уже погибло более 12 тысяч российских военных, более 500 россиян в плену, а тысячи единиц военной техники уничтожены или перешли к ВСУ в качестве трофеев.

И россия, обложенная санкциями, ищет выход из войны, которую она стратегически уже проиграла.