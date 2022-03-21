НАТО, уступки или новый удар: куда нас приведут переговоры с россией

Эксперты в вопросах политики дали прогноз для "Телеграфа", к чему в конечном итоге могут привести переговоры с россией

В понедельник, 21 марта, официальные делегации Украины и рф снова пытались найти дипломатический путь прекращения войны в онлайн-формате.

Предыдущий онлайн, как и встреча глав МИД в Турции закончились без существенных подвижек.

Эксперты рассказали "Телеграфу", чего ждать от переговоров в обозримом будущем.

Нас готовят к отказу от НАТО?

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что рф хочет выжать из переговоров максимум. Для этого так рвется в Мариуполь, пытается закрепиться в тех или у тех населенных пунктов, которые блокирует или как бы контролирует.

"Агрессор хочет получить тактическое преимущество, чтобы усилить свои позиции на переговорах. Наши же максимально затягивают процесс, потому что всё играет против россии. Включая время, – поясняет эксперт. – Так что происходит позиционная борьба. Мы как бы согласились на нейтральный статус, на отказ от НАТО. А вот на территориальные уступки идти не готовы".

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На происходящее, подчеркивает Алексей Голобуцкий, накладывается и внутренняя обстановка в Украине.

"С каждым днем противостояния – жертв и разрушений в Украине всё больше. И когда сидишь под обстрелами в Киеве, Харькове, Мариуполе – это одно. И тебя не особо волнуют те или иные детали в соглашениях. Лишь бы прекратились бои. А когда ты сидишь, условно говоря, в ресторане на Западе Украины – куда легче кричать "ни шагу назад, ни грамма уступок, никаких компромиссов!". Это – проблема демократического общества. И Зеленскому приходится учитывать все настроения. Потому и забрасываются по чуть-чуть те или иные месседжи. В стиле "а надо ли нам в такое НАТО?". Кстати, позиция самого Альянса тут тоже вряд ли случайна, – считает эксперт. – Вот это вот постоянное повторение, что они не будут вмешиваться, не будут закрывать над нами небо — идет явная подготовка общественного мнения в Украине к принятию внеблокового статуса. Для США и ЕС вся эта война имеет конкретную цену. В миллиардах потерянных долларов. Для Европы это еще и демографический кризис. Более трех миллионов украинских беженцев – это огромное количество. Еще миллиона два – и там начнется реальный коллапс. А на пороге и продовольственный кризис мирового масштаба".

Алексей Голобуцкий

Потому, думает Алексей Голобуцкий, нам и твердят постоянно, что НАТО за нас не вступится.

"Не исключаю, что такие месседжи – согласованная, в том числе с украинской властью, позиция. Чтобы у Зеленского были аргументы перед обществом в стиле – раз НАТО нас не хочет, нам нужны другие гарантии безопасности. Ну, а сами переговорные позиции могут утрясаться еще неделю-две, – предполагает политтехнолог. – Сложно что-либо прогнозировать. Однозначно то, что многое будет зависеть от успехов на фронте. В том числе от того, вступит ли в войну Беларусь".

С каждым днем этот рос-паровоз будет двигаться всё медленнее

По мнению эксперта аналитического центра Democracy House Анатолия Октисюка, в переговорах сейчас больше заинтересована Москва.

"Все уже понимают, что россия вошла в военную авантюру неподготовленной. Что блицкриг провален. И что нанесен огромный урон и российской армии, и российскому финансово-экономическому сектору, и российскому имиджу. Похоже, власти рф уже не прочь как можно быстрее выйти из этой ситуации. Потому что проблемы нарастают", – поясняет эксперт.

Несмотря на заявления о том, что в переговорах нащупаны некие точки соприкосновения, в ближайший месяц вряд ли стоит ожидать какого-то прогресса, считает Анатолий Октисюк.

Анатолий Октисюк

Он аргументирует:

"Война перешла в позиционную. россия думает, что "вот, еще немного и дожмем". А Украина думает в подобном ключе, но со своей колокольни. При этом у россиян нет сил массировано наступать дальше, они понесли колоссальные потери, а на формирование второй волны нужно время. У нас же пока недостаточно сил, чтобы выбить оккупантов отовсюду. Но мы наносим точечные удары, которые серьезно отражаются на агрессоре. Тот в ответ долбит по гражданским объектам. Это может продолжаться достаточно долго. Для путина военное поражение в Украине будет означать практически моментальную потерю власти. И он будет всеми возможными способами стараться, как минимум, закрепиться на уже захваченных территориях".

При этом, продолжает эксперт, надо понимать, что даже нейтральный статус Украины, о котором сейчас говорят как о вероятной уступке с нашей стороны, может вызвать новый кризис внутри страны.

"Многие не поймут – за что мы тогда воюем, если отказываемся от курса, прописанного в Конституции? Если идем на уступки врагу, который уже столько натворил, который постоянно врет, которому нельзя верить? Чтобы идти хоть на какие-то уступки, к ним надо подготовить общество, – уверен Анатолий Октисюк. – А наше общество к этому сейчас явно не готово. И рф пока недостаточно ослаблена, чтобы идти на наши условия. Да, мы несем колоссальные потери, но нам помогает и поможет Запад. А вот потери, которые имиджево, экономически, технологически несет россия – невосполнимы. Именно поэтому время, несмотря на всю трагичность ситуации, работает на нас. Экономика рф сейчас напоминает паровоз, который едет по инерции. Но уголь забрасывать в топку уже перестали… И с каждым днем этот рос-паровоз будет двигаться всё медленнее. А давление внутри котла – социально-экономическая ситуация – нарастать".

Наша задача, по словам эксперта, – терпеть. Держаться. Каждый день нашего противостояния – это 10 дней, месяцы, а то и годы отката рф назад в военном, экономическом, технологическом, геополитическом смысле, подчеркивает Анатолий Октисюк.

"Да, рф копит резервы, подтягивает их. Но она истощена. Сейчас некая передышка, а потом, через считанные дни, вновь будет активная фаза. россия хочет захватить Мариуполь, а наше командование – отбросить агрессора на северном направлении. И всё же ситуация складывается выгоднее для нас. Мы не развалились, армия и власть проявили стойкость, нация едина как никогда", – резюмирует эксперт.

У страны, которая пойдет на кремлевские ультиматумы, будущего не будет

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что пока сложно прогнозировать какие-то линии, точки будущего компромисса. Всё очень подвижно, быстро меняется, нестабильно.

"Можно говорить лишь о том, что есть ослабление в наступлении российских войск на Донбассе, в районах Харькова и Киева. Они не могут пока собраться где-то в кулак и начать мощный штурм. Напротив, их неплохо так рассеивают и методично бьют украинские военнослужащие и территориальная оборона", – отмечает эксперт.

Виталий Кулик

Показательным он считает то, что путин уже побежал просить помощи у Китая.

"Но у меня есть большие сомнения, что КНР ее предоставит. Вооруженную – точно нет. Речь может идти о продовольствии, о финансовых схемах поддержки российской экономики, каких-то контрактах. Но Китай никогда не будет действовать в убыток себе. Он будет зарабатывать на рф", – прогнозирует Виталий Кулик.

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Что касается переговоров, то эксперт предполагает попытки россии зафиксироваться в уже захваченных ей частях Украины – и в таких условиях договариваться о прекращении огня.

"Нам (и я это писал, находясь с женой и ребенком под обстрелом вблизи Киева) ни в коем случае нельзя сдаваться. Нельзя соглашаться ни на какие ультиматумы со стороны Москвы, – уверен Виталий Кулик. – Не нужно меня спасать, даже если по мне бьет прямой наводкой "Град" оккупантов. Потому что я понимаю: у страны, которая пойдет на компромиссы с путиным, на кремлевские ультиматумы, будущего не будет. Именно поэтому, находясь под обстрелом, я призывал Зеленского не идти ни на какие компромиссы. Не сдаваться. Не прогибаться. И он не сдался. И я ему за это благодарен. Надеюсь, так он будет вести себя и дальше".

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Как сообщал "Телеграф", член украинской делегации в переговорах Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не сдадут страну агрессору, который думает, что может повлиять на ход переговоров с помощью ударов по мирным жителям.

Еще один член украинской делегации в переговорах, глав парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, высказал четкую позицию Украины по Донбассу и Крыму.

Тем временем в Офисе президента считают, что оптимальным вариантом для Украины может стать организация переговоров между Владимиром Зеленским и владимиром путиным.

Эту встречу готовы организовать представители целого ряда стран.