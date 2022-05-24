Рамштайн-2 в помощь Украине: генерал назвал позитивные и беспокоящие моменты

Генерал-лейтенант Василий Богдан специально для "Телеграфа" оценил итоги важной встречи по Украине

В понедельник, 23 мая, под председательством главы Пентагона Ллойда Остина состоялось онлайн-заседание министров обороны более 40 стран-членов НАТО и союзников.

Обсуждали поддержку Украины в войне с россией. Примечательно, что в этот раз к встрече присоединились еще пять стран, которые могут стать нашими союзниками.

Итоги Рамштайна-2 (так окрестили данный формат – по названию германской авиабазы, где прошла первая встреча 26 апреля) проанализировал для "Телеграфа" ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Важны темпы предоставления вооружений

"Вторая встреча в формате "Рамштайн" засвидетельствовала, что главный партнер Украины, мировой лидер США – серьезно и предметно взялся за мобилизацию и трансатлантического партнерства, и европейского сообщества на оказание помощи нашей стране, – отмечает генерал. – Важно, что на этой видео-конференции присутствовало больше стран, чем на прошлом заседании Контактной группы по Украине. Присоединились Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово. Это свидетельствует, что мир всё больше проникается не только сочувствием к нашей стране на фоне российской агрессии, но и – желанием оказать конкретную помощь в борьбе с оккупантами".

Важно и то, продолжает Василий Богдан, что 20 стран из участников Рамштайн-2 высказали готовность предоставлять Украине соответствующее вооружение, проводить обучение наших военных. Украина получит танки, вертолеты, ракеты. Так, Дания, к примеру, будет поставлять нам противокорабельные ракеты "Гарпун". Всё это, безусловно, содействует улучшению наших военных возможностей.

Однако Украину, подчеркивает генерал, интересуют не только новые виды вооружений, но и – темпы их предоставления.

"К сожалению, эти темпы остаются пока недостаточно стремительными. Что создает проблемы на фронте. Где мы не можем на отдельных направлениях (на том же Донбассе) на равных бороться с российской навалой. Нам нужно, на чем неоднократно акцентировали и президент Зеленский, и министр обороны Резников, и главком ВСУ Залужный, тяжелое вооружение в достаточном количестве. Нам нужны ракеты средней дальности, чтобы беспокоить и уничтожать врага там, где он скапливает свои силы. Там, где собирается атаковать. Там, где размещает системы, с помощью которых наносит удары по мирным населенным пунктам, по инфраструктуре Украины, фактически проводя деиндустриализацию нашей страны", – отмечает Василий Богдан.

По словам генерала, эти вопросы постоянно поднимаются и должны подниматься в переговорах между Украиной и США, Великобританией, странами Евросоюза.

Россияне могут нарваться на второй фронт

Василий Богдан также признался, что его беспокоит позиция Германии, которая из-за систематических бюрократических проволочек затягивает поставки бронетехники и соответствующих систем в Украину. Не радует и позиция французской стороны, которая и с вооружением нам помогает недостаточно активно, и высказывает сомнения касательно европейских перспектив нашей страны.

"Но сама по себе такая конференция министров обороны, конечно, станет толчком к росту военной помощи Украины. Важно, что встречи в формате "Рамштайн" анонсировались как ежемесячные. И в июне, как ранее в апреле, министры обороны соберутся в офлайн-режиме. К тому времени, будем надеяться, Украина получит от тех же американцев зенитный ракетный комплекс "Пэтриот" (Patriot, MIM-104), что поможет нам эффективно бороться с врагом", – отмечает генерал.

По его словам, стратегия, которую сейчас исповедует украинская сторона (освобождение всех территорий, включая Донбасс и Крым) – это, безусловно, важнейшая цель. И к ней следует двигаться.

"Но на каком-то этапе, как по мне, украинская сторона должна рассчитывать и на непосредственную военную поддержку со стороны наших стратегических партнеров – США, Великобритании, Польши. Если не будет достаточного и своевременного предоставления нам необходимого вооружения, Украине следует инициировать с помощью партнеров, открытие второго фронта, – уверен Василий Богдан. – Чтобы принудить врага остановиться, вывести свои войска с территории Украины, тем самым восстановив суверенитет и территориальную целостность нашей державы в международно признанных границах".

Напомним, что предыдущая встреча такого формата прошла 26 апреля на немецкой авиабазе "Рамштайн".

На нее съехались представители стран НАТО и другие союзники Запада за пределами региона. На этой встрече США убедились, что могут продолжать поставки вооружения Украине, а также, что ВСУ получат именно то оружие, которое им нужно. Было решено, что встречи в формате "Рамштайн" с участием министров обороны стран НАТО и союзников станут ежемесячными.