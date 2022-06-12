Без воды, света и газа: как Славянск выживает под обстрелами (репортаж)
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Люди проходят через настоящее испытание
Уже много недель Славянск Донецкой области находится под огнем оккупантов, — хотя те никак не могут добраться до города, но активно обстреливают его издалека.
На сегодня люди в Славянске вынуждены выживать без воды, электричества и газа. Как у них это получается, — узнал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Местные рассказывают, что очень многие люди выехали из города, но достаточно тех, кто верит в Вооруженные силы Украины и продолжает жить в Славянске под обстрелами.
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Большинство квартир жилые, но лишены практически всех коммунальных благ, и потому приходится ходить в бювет за водой, — для удобства некоторые носят бутыли в дорожных чемоданах на колесиках.
Также некоторые жители Славянска прямо во дворе устроили полевые кухни, чтобы можно было согреть воды и помыться, выпить чаю, приготовить покушать.
Город продолжает жить под обстрелами и верить в Украину.
Фото, видео: Ян Доброносов, "Телеграф"
Как известно, Славянск — давняя цель россиян, и те неоднократно готовили наступление как со стороны Изюма, так и из Райгородка, однако ни одна попытка не была успешной.
Напомним, ранее "Телеграф" публиковал больше кадров разрухи из прифронтового Славянска.