Без воды, света и газа: как Славянск выживает под обстрелами (репортаж)

Люди проходят через настоящее испытание

Уже много недель Славянск Донецкой области находится под огнем оккупантов, — хотя те никак не могут добраться до города, но активно обстреливают его издалека.

На сегодня люди в Славянске вынуждены выживать без воды, электричества и газа. Как у них это получается, — узнал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Местные рассказывают, что очень многие люди выехали из города, но достаточно тех, кто верит в Вооруженные силы Украины и продолжает жить в Славянске под обстрелами.

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Большинство квартир жилые, но лишены практически всех коммунальных благ, и потому приходится ходить в бювет за водой, — для удобства некоторые носят бутыли в дорожных чемоданах на колесиках.

Жители Славянска вынуждены ходить за водой в бюветы

Других источников чистой воды не осталось

Каждый день люди таскают баклажки

Говорят, в таких чемоданах удобно возить воду

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Также некоторые жители Славянска прямо во дворе устроили полевые кухни, чтобы можно было согреть воды и помыться, выпить чаю, приготовить покушать.

Дома приготовить еду невозможно, потому обустраиваются на улицах

С помощью такой печки можно довольно быстро приготовить покушать

Город продолжает жить под обстрелами и верить в Украину.

Фото, видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как известно, Славянск — давняя цель россиян, и те неоднократно готовили наступление как со стороны Изюма, так и из Райгородка, однако ни одна попытка не была успешной.

Славянск Донецкой области на карте боевых действий

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал больше кадров разрухи из прифронтового Славянска.