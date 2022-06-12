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Без воды, света и газа: как Славянск выживает под обстрелами (репортаж)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Жителям Славянска приходится исхитрятся, чтобы иметь возможность помыться и поесть
Жителям Славянска приходится исхитрятся, чтобы иметь возможность помыться и поесть

Люди проходят через настоящее испытание

Уже много недель Славянск Донецкой области находится под огнем оккупантов, — хотя те никак не могут добраться до города, но активно обстреливают его издалека.

На сегодня люди в Славянске вынуждены выживать без воды, электричества и газа. Как у них это получается, — узнал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Местные рассказывают, что очень многие люди выехали из города, но достаточно тех, кто верит в Вооруженные силы Украины и продолжает жить в Славянске под обстрелами.

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Большинство квартир жилые, но лишены практически всех коммунальных благ, и потому приходится ходить в бювет за водой, — для удобства некоторые носят бутыли в дорожных чемоданах на колесиках.

Жители Славянска вынуждены ходить за водой в бюветы
Жители Славянска вынуждены ходить за водой в бюветы
Других источников чистой воды не осталось
Других источников чистой воды не осталось
Каждый день люди таскают баклажки
Каждый день люди таскают баклажки
Говорят, в таких чемоданах удобно возить воду
Говорят, в таких чемоданах удобно возить воду

Также некоторые жители Славянска прямо во дворе устроили полевые кухни, чтобы можно было согреть воды и помыться, выпить чаю, приготовить покушать.

Дома приготовить еду невозможно, потому обустраиваются на улицах
Дома приготовить еду невозможно, потому обустраиваются на улицах
С помощью такой печки можно довольно быстро приготовить покушать
С помощью такой печки можно довольно быстро приготовить покушать

Город продолжает жить под обстрелами и верить в Украину.

Фото, видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как известно, Славянск — давняя цель россиян, и те неоднократно готовили наступление как со стороны Изюма, так и из Райгородка, однако ни одна попытка не была успешной.

Славянск Донецкой области на карте боевых действий
Славянск Донецкой области на карте боевых действий

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал больше кадров разрухи из прифронтового Славянска.

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#Славянск #Репортаж