Мэр Святогорска предал Украину: он из партии Медведчука и женат на вероятной аферистке (досье)

"Телеграф" собрал все, что нужно знать о предателе

В начале лета один из культурных центров Украины, городок Святогорск в Донецкой области, перешел под контроль оккупантов. Очень скоро после этого на сторону оккупантов официально перешел его мэр Владимир Бандура.

Бандура открыто поддержал российских военных, в связи с чем в Украине ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. За предательство Родины главарь боевиков "днр" денис пушилин 13 июня предложил ему пост главы оккупационной власти Святогорска. Что еще известно о Бандуре, — читайте в материале "Телеграфа".

Краткая биография

Владимир Бандура родился в Торецке, в июле 2022 года ему исполнится 32 года. Он закончил Донецкий торговый университет, является кандидатом в мастера спорта по боксу.

После "русской весны" 2014-го Бандура уехал из Донецка в Мариуполь, а потом в Святогорск. В 2020 году его избрали мэром Святогорска от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Владимир Бандура

Скандально известная супруга

Жена Бандуры, — Ирина Долозина, и.о. начальника Главного управления ГНС в Донецкой области, очень известна в кругах налоговиков и "скрутчиков". Согласно найденным данным, она закончила Донецкий университет в 1995 году, когда Бандуре было всего 5 лет, — а значит заметно его старше.

Жена Владимира Бандуры Ирина Долозина

Долозиной приписывают ряд крупных финансовых преступлений, говорят, что она в связке с другими налоговиками фальсифицировала документы и записи в электронных базах данных налоговой для списывания миллионов.

Один из самых очевидных конфузов Долозиной, — в декларации за 2019 год она указала доходы в размере 2,86 млн грн, в то время как ее муж указал сумму в разы меньше.

Переобувание в полете

После авиаудара по Святогорску в ночь на 13 марта Бандура публиковал в Инстаграм видеообращение с текстом на украинском об ударе вражеской авиации.

После захвата города оккупантами, Бандура заявил, будто бы скрывал свою пророссийскую позицию от законной власти, ждал "освобождения" и поддерживал войну россии против Украины, а деревянный скит в Свято-Успенской лавре якобы подожгли украинцы.

Заявления Бандуры активно тиражировали российские пропагандисты

В связи с этим пушилин предложил ему возглавить оккупационную "власть" Святогорска.

денис пушилин и Владимир Бандура

Государственное бюро расследований начало уголовное дело в отношении Бандуры по статье о государственной измене, — предателю грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал досье на другого предателя, "губернатора" захваченных районов Запорожской области Евгения Балицкого.