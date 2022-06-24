Годами топил за "русский мир": что известно о подорванном в Херсоне предателе
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Собрали все интересное, что стоит знать о нем
В пятницу, 24 июня, едва ли не новостью дня стал новый подрыв коллаборанта в Херсоне, — в этот раз ответственного за молодежь и спорт в оккупационной "администрации" Дмитрия Савлученко.
"Телеграф" на фоне резонанса этого дела решил собрать краткое досье, чтобы было понятно, что же это за человек. Оказалось, что он уже многие годы продвигал в Херсоне идеи "русского мира".
Савлученко родился в апреле 1990 года, ему было 32 года. В 2014-2015 годах мужчина отличился активным участием во всяких пророссийских митингах.
Савлученко создал молодежную организацию с говорящим названием "Новая Русь". Ее учредили еще в марте 2013 года.
Интересно, что сооснователем выступил Андрей Наливайко, с которым Савлученко некогда был дружен, однако их пути разошлись, — Наливайко служил в АТО и примкнул к "Правому сектору", в то время как Савлученко публично обвиняли в измене.
А в 2015 году у Наливайко и Савлученко случился крупный конфликт, была драка, которая закончилась поножовщиной. Савлученко публиковал на своем канале видео с места событий.
После того случая был большой скандал и Савлученко исчез из публичного пространства, говорили, что он уехал в россию.
Снова дал он о себе знать в 2017 году, когда выяснилось, что Савлученко работает в "Ощадбанке" в Херсоне. Тогда у здания был пикет с требованием уволить его за антиукраинские взгляды. Люди также были обеспокоены, что он возможно имеет доступ к личным данным херсонцев.
В 2018 году Савлученко под флагами уже запрещенной "Оппозиционной платформы — За жизнь" был на мероприятиях к 9 мая:
В 2020 году Савлученко баллотировался в районный совет Херсона от партии "Блок Владимира Сальдо", — другого известного предателя. Сальдо возглавил оккупационные "власти" Херсона после захвата города, взял российское гражданство, а его партию, к слову, уже официально запретили в Украине.
Также по данным херсонских каналов он входил и в партию Шария, тоже запрещенную в Украине.
Последние месяцы Савлученко входил в оккупационный "Комитет спасения "За мир и порядок", а также отвечал за спорт и молодежь в "администрации" захватчиков.
Утром 24 июня в Херсоне подорвали авто с Савлученко, и судя по всему, он погиб на месте. Оккупационная "власть" Херсона назвала инцидент "терактом".
Как сообщал "Телеграф", ранее в Херсоне партизаны подорвали авто и другого известного коллаборанта.