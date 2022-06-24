Годами топил за "русский мир": что известно о подорванном в Херсоне предателе

Собрали все интересное, что стоит знать о нем

В пятницу, 24 июня, едва ли не новостью дня стал новый подрыв коллаборанта в Херсоне, — в этот раз ответственного за молодежь и спорт в оккупационной "администрации" Дмитрия Савлученко.

"Телеграф" на фоне резонанса этого дела решил собрать краткое досье, чтобы было понятно, что же это за человек. Оказалось, что он уже многие годы продвигал в Херсоне идеи "русского мира".

Савлученко родился в апреле 1990 года, ему было 32 года. В 2014-2015 годах мужчина отличился активным участием во всяких пророссийских митингах.

Савлученко создал молодежную организацию с говорящим названием "Новая Русь". Ее учредили еще в марте 2013 года.

Интересно, что сооснователем выступил Андрей Наливайко, с которым Савлученко некогда был дружен, однако их пути разошлись, — Наливайко служил в АТО и примкнул к "Правому сектору", в то время как Савлученко публично обвиняли в измене.

А в 2015 году у Наливайко и Савлученко случился крупный конфликт, была драка, которая закончилась поножовщиной. Савлученко публиковал на своем канале видео с места событий.

На Дмитрия Савлученко напал "Правый сектор"

После того случая был большой скандал и Савлученко исчез из публичного пространства, говорили, что он уехал в россию.

Снова дал он о себе знать в 2017 году, когда выяснилось, что Савлученко работает в "Ощадбанке" в Херсоне. Тогда у здания был пикет с требованием уволить его за антиукраинские взгляды. Люди также были обеспокоены, что он возможно имеет доступ к личным данным херсонцев.

В 2018 году Савлученко под флагами уже запрещенной "Оппозиционной платформы — За жизнь" был на мероприятиях к 9 мая:

Савлученко 9 мая 2018 года в Херсоне

В 2020 году Савлученко баллотировался в районный совет Херсона от партии "Блок Владимира Сальдо", — другого известного предателя. Сальдо возглавил оккупационные "власти" Херсона после захвата города, взял российское гражданство, а его партию, к слову, уже официально запретили в Украине.

Также по данным херсонских каналов он входил и в партию Шария, тоже запрещенную в Украине.

Последние месяцы Савлученко входил в оккупационный "Комитет спасения "За мир и порядок", а также отвечал за спорт и молодежь в "администрации" захватчиков.

Утром 24 июня в Херсоне подорвали авто с Савлученко, и судя по всему, он погиб на месте. Оккупационная "власть" Херсона назвала инцидент "терактом".

Как сообщал "Телеграф", ранее в Херсоне партизаны подорвали авто и другого известного коллаборанта.