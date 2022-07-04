Контрнаступление ВСУ, конец войны и жив ли путин: топ-6 заявлений главного разведчика Украины

Собрали для Вас самое важное и интересное

Война в Украине может закончиться в 2023 году провалом россии, однако до тех пор еще нужно продержаться.

Об этом и многих других вопросах о ходе войны высказался руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью для "РБК-Украина". "Телеграф" собрал главное из его заявлений.

Почему россия усилила ракетные обстрелы

Много шума наделал ракетный обстрел по жилому дому и базам отдыха в Одесской области, после чего ряд ударов был нанесен по Харькову, Славянску и многим другим городам. Украинцы связывали это с освобождением от оккупантов острова Змеиный, но Буданов утверждает, что причина другая.

"Эти факторы между собой никак не связаны. Вопрос, почему россия усилила ракетные обстрелы, имеет простой ответ. Никакой конспирологии. Изменился руководитель "специальной военной операции", им стал руководитель Воздушных сил. Он умеет воевать бомбардировщиками и ракетами, и делает то, что умеет", — подчеркнул глава ГУР Минобороны.

Ситуация на оккупированных территориях

"Чем больше наше население находится в оккупации, тем ментально тяжелее ему. На самом деле сейчас на многих оккупированных территориях едва ли не единственным, что объединяет людей со свободной Украиной, является работа почтовой службы, особенно для пенсионеров. Интернет заблокирован, новости — сугубо российская пропаганда. А она вещает, что все уже убежали, оружия нет, всех бросили, это навсегда, и все в таком ключе", — говорит Буданов.

Но партизанская работа в оккупации ведется. Что из этого выйдет, — покажет время.

Россияне тем временем готовятся к "референдумам" 11 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, но между подготовкой и проведением долгий путь; до конца никто не готовится к "присоединению", но этот сценарий есть среди вариантов оккупантов, как и создание одной или нескольких новых "республик". Решаться все будет "в последний день".

Когда будет перелом в войне

Чтобы Украина перешла в контрнаступление, нужно оружие, и когда мы его получим, — лишь вопрос времени.

"Давайте подождем, в августе мы увидим какие-то шаги с нашей стороны, ближе к зиме темпы сбавятся. На самом деле темпы и так медленные, россияне наступают исключительно на двух участках, у них нет сил и средств для широкомасштабного наступления, это все потеряно. С другой стороны, у нас тоже довольно тяжелая ситуация, нам тяжело перейти в контрнаступление. Мы во многих аспектах зависим от количества и качества оружия. Но операция будет продолжаться до полного освобождения украинских территорий", — говорит главный разведчик.

Возможность ядерного удара и открытого вступления в войну Беларуси

Чисто теоретически россия имеет возможность нанести ядерный удар по Украине, но не решится на это, — такой шаг не решит никаких военных или политических задач, а просто ускорит распад самой россии, заявляет Буданов.

Тем временем, по его мнению, шансы на открытое вторжение в Украину из Беларуси, — "абсолютно мизерные". Все переброски белорусских военных плановые, а россиян там сейчас очень мало.

Читайте также: Категория Политика лукашенко выступил с громким заявлением насчет "спецоперации в Украине" Сворачивать поддержку открытой агрессии против Украины Беларусь, судя по всему, не планирует

Когда и как закончится война

Война в Украине закончится восстановлением границ, какими они были на момент обретения Независимости в 1991 году.

Это может случиться в следующем, 2023 году, считает Буданов.

Чем все закончится для россии

У рф есть два варианта:

"депутинизация" при новой власти и восстановление отношений россии с другими странами; распад россии.

При этом "жив ли путин сейчас?", — вопрос риторический, говорит Буданов.

Как сообщал "Телеграф", ранее в британской разведке дали тревожный прогноз, чего ждать на Донбассе после отступления ВСУ из Лисичанска.