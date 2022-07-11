Как Украина может защититься от ракетных обстрелов рф: генерал назвал два шага

Украинский генерал объяснил, что поможет защититься от агрессии россии

Российские оккупанты активно бьют ракетами по украинским гражданским объектам. До сих продолжает подсчет жертв удара 9 июля из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" по жилой пятиэтажке в городе Часов Яр, что на подконтрольной части Донетчины. На утро 11 июля известно, что погибли уже по меньшей мере 22 человека.

А в ночь на 11 июля оккупанты трижды подвергли ракетному обстрелу Харьков. Одна из ракет также попала в жилой многоэтажный дом.

В этот же понедельник, 11 июля, россияне нанесли очередной ракетный удар по Одесской области.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко рассказал изданию "Телеграф", как можно минимизировать угрозу нанесения подобных ракетных ударов по Украине.

"К сожалению, продолжается нанесение ракетных ударов по различным объектам фактически по всей территории Украины. Реальная возможность уменьшения эффективности таких действий противника – усиление противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО) для уничтожения различного вида ракет в воздухе, а также для уничтожения носителей этих ракет, к которым относятся наземные ракетные комплексы типа "Искандер", морские носители "Калибров" (корабли и подлодки). Плюс – уничтожение носителей воздушных ракет (самолеты стратегической и ударной авиации)", – поясняет генерал Романенко.

По его словам, первая часть защиты от ударов ракет предполагает увеличение количества и качества поставляемых в Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) типа "Patriot" модернизации PAC-3 (противоракетные), NASAMS, С-300, IRIS, а также современных средств радиоэлектронной борьбы – для подавления системы управления и наведения ракет в полете.

Вторая часть – уничтожение носителей требует наращивания ракетных возможностей Вооруженных Сил Украины за счет закупки и разработки своих ракетных комплексов с дальностью поражения до 3-5 тысяч километров, подчеркивает Игорь Романенко.

Только сочетание таких "щита" и "меча", уверен генерал, позволит существенно уменьшить эффективность действия ракетных ударов противника.

Игорь Романченко отмечает, что многих волнует следующий вопрос: "Что делать, ведь по нам бьют с территории рф, Беларуси, атака на которые будет приравнена к открытому объявлению войны, чего мы сейчас пытаемся избежать?". По мнению генерала, тут следует двигаться от простого – к сложному.

"Нам трудно, исходя из военно-политических моментов, бить по "Искандерам", которые стреляют по нам из Беларуси, из Белгородской области рф. Но по подлодкам и кораблям противника в Черном море бить можно и нужно, – уверен военный эксперт. – Подлодки дизельные, они периодически всплывают. Всё это можно вычислить. И бить по ним, по кораблям, отправив их вслед за крейсером "Москва" – на морское дно".

Мы пока не можем ударить по Севастопольской базе Черноморского флота рф, отмечает генерал. Но когда вражеские плавсредства выходят оттуда, чтобы нанести удар "Калибрами" – нам следует срабатывать на опережение, уничтожая носителей данных ракет, считает Игорь Романенко.

А затем, надо действовать, исходят из ситуации, которая будет складываться как на фронте, так и в геополитическом разрезе, – отмечает эксперт. – Для начала, возможно, при помощи сил Специальных операций следует уничтожать те же "Искандеры" на стартовых позициях, бомбардировщики-носители – на аэродромах. А придет время – будем бить по ним и со своей территории. Военные специалисты, генералы союзников говорят, что при таких действиях, которые проводит россия, Украина имеет право наносить удары по ее территории. Но мы пока этого не делаем, потому что те же союзники просят не допускать дальнейшей эскалации".