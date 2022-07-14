Политический психолог пояснил активизацию "умирающего" путина

Известный политический психолог Валентин Ким специально для "Телеграфа" оценил, что значит для Украины резкая смена тактики президента рф

Российский диктатор владимир путин, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем, в последнее время активничает. Много появлений на публику, выступлений, заявлений.

О чем говорят они и логика поведения путина в последнее время, изданию "Телеграф" рассказал политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

путин упал на землю – и пустился во все тяжкие в международной политике

"В последнее время путин, действительно, активизировался. Пошли какие-то встречи, поездки, выступления. Даже на некоем международном уровне проявляется активность. Тот же Каспийский саммит во время его среднеазиатского мини-турне, выступление на Питерском форуме, планируемая поездка в Иран (19 июля) и Индонезию (в начале ноября).

Это очень бедная, на самом деле, международная политическая жизнь. Но – это максимум, что путин может выжать из того, что у него осталось", – поясняет Валентин Ким.

По его мнению, несколько возросшая путинская активность свидетельствует, что в ситуацию войны, которую он сам создал, хозяин Кремля погружается всё больше и больше, всё глубже и глубже.

"Мне видится, что его первое погружение связано было просто с контролем исполнителей. Когда операция, ее разработка, внедрение были поручены другим лицам, а путин просто контролировал процесс. Потом был период, когда он глубоко влез. Сообщали, что он непосредственно принимает участие в планировании военных операций, в назначении или снятии с должностей тех или иных командиров, переформулировке военного тезиса – с более стратегического на более тактический. Видно, что он разобрался на своем уровне в военной ситуации. Для себя принял какие-то решения, сделал какие-то выводы. И сейчас пустился, скажем так, во все тяжкие в международной политике", – отмечает политический психолог.

Он считает это свидетельством того, что путин упал с небес на землю.

"С февраля, с начала вторжения с провалившимся блицкригом, он падал примерно до апреля. До него доходило понимание неизбежности того, что война заглохнет и перейдет в какую-то стадию "тяни-толкай". В конце концов, он упал на землю и занялся тактикой, – поясняет Валентин Ким. – А разобравшись с тактикой, опять начинает подниматься на тот международный уровень, до которого может дотянуться".

путин будет делать то, что у него получается лучше всего

То есть, продолжает эксперт, можем говорить, что путин демонстрирует адаптивное поведение.

"Он адаптировался к ситуации. Принял ее. Понял, что его действия и масштабы его планов должны носить более ограниченный характер. И как неплохой тактик переключился именно на тактические вещи. И сейчас, возможно, станет демонстрировать (что, понятно, не радует) достаточно неплохую эффективность на позиции международного игрока, – прогнозирует Валентин Ким. – Будет что-то получать от Ирана, о чем-то договариваться с Китаем. Дестабилизировать (или наоборот – стабилизировать, в зависимости от того, что ему будет выгодно) обстановку в бывших советских республиках Средней Азии. Расшатывать европейское сообщество. Как тактик он был, есть и, похоже, будет весьма неплох. А как стратег он с войной против Украины уже проиграл. Ни одной стратегической цели не достиг – и достичь, очевидно, не сможет".

Политический психолог считает, что на тактическом уровне путин еще не полностью проявил свой потенциал. И его всё более активная включенность и способность разобраться в ситуации, сделать для себя какие-то выводы, на тактичном уровне, способны повысить его эффективность.

"Поэтому я прогнозирую, что в ближайшее время мы увидим какие-то результаты подобной путинской деятельности. К примеру, в российские войска поступят беспилотники, возможно, Иран поможет вооружением (хоть Тегеран это уже отрицает), Китай что-то пожертвует", – отмечает Валентин Ким.

Фактически, резюмирует эксперт, путин будет делать то, что у него получается лучше всего. На уровне тактики выигрывать те или иные бои. Ну, а стратегический проигрыш российских диктатор не осознал и, возможно, никто не осознает, считает Валентин Ким.