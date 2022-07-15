Готовят к аннексии? Оккупанты вышли на новый уровень пропаганды в Мелитополе

Жителей черешневой столицы Украины явно готовят к насильственному "присоединению"

На пятый месяц оккупации захватчики Мелитополя не прекращают попыток русификации города в связи с подготовкой к "референдуму" 11 сентября, — на улицах появилось еще больше пророссийских бордов, а также местным жителям начали раздавать пропагандистские газеты.

В распоряжение "Телеграфа" попали снимки одной из них, которые показывают масштабы, как сильно оккупанты и коллаборанты искажают информацию в попытке вызвать у мелитопольцев симпатию к россии.

Первый выпуск "Запорожского вестника" оккупантов выпустили 12 июля, и первую же страницу "украшает" цитата кровавого диктатора владимира путина с его очень старой фотографией.

Обложка "Запорожского вестника"

В лучших традициях российской пропаганды, на страницах полно суждений об "украинских карателях", дезинформации о якобы успехах захватчиков на украинской земле, перекрученных данных о якобы больших размерах пенсий и зарплат в россии.

На страницах разместили много явно выдуманных или по крайней мере приукрашенных обращений от радующихся "русскому миру" жителей Запорожской области:

Активно цитируют на страницах главного предателя Украины в регионе — "губернатора" оккупантов Евгения Балицкого:

"Изюминка" номера, — реклама пропагандистских Telegram-каналов, размещенная рядом с кроссвордами.

Просто вдумайтесь в абсурдность ситуации: реклама современных средств информации посредством печатной прессы, которую предпочтительно читает старшее население, часто не имеющее смартфонов и навыков использования мессенджеров.

Оккупанты рекламируют Телеграм-каналы в газете

Кроме того, весь Мелитополь сейчас в пропагандистских бордах с путиным, явно приуроченных к подготовке к "референдуму" о присоединении к россии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие сейчас цены в оккупированном Мелитополе.