Семья, бизнес и война: что делать, если вы оказались в разных странах – ответы юриста

Адвокат Иван Либерман специально для "Телеграфа" разъяснил некоторые наболевшие вопросы

Запрет мужчинам, гражданам Украины призывного возраста, пересекать государственную границу активно обсуждается и частично осуждается в украинском обществе. По словам первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, власти постоянно находятся в поиске "правильного баланса" насчет этого вопроса.

Вместе с тем, есть немало других актуальных тем, связанных с тем, что широкомасштабное российское вторжение "вымыло" из Украины миллионы человек, разорвав, в том числе, семьи. Их "Телеграф" обсудил с доктором права, адвокатом Иваном Либерманом.

– Могут ли лица, уехавшие после начала широкомасштабного российского вторжения за пределы Украины, пользоваться своими правами на территории Украины (как временно оккупированной, так и свободной)? Распоряжаться своим имуществом (продать, поменять, взять под него ссуду, кредит, заложить)?

– В Украине существует так называемый институт представительства и защиты прав и интересов. Некоторые действия можно проводить, уполномочив лицо нотариальной доверенностью. Ее можно выписать в той стране, где человек находится. Для этого гражданин Украины обращается к нотариусу, а также в бюро переводов, составляет соответствующую доверенность на отдельного человека, группу лиц или юридическое лицо. На тех, кого готов уполномочить распоряжаться своим имуществом в части или в целом. Затем этот документ переправляется в Украину. Потом следует получить подтверждение, что документ получен доверителем, который должен действовать строго в рамках данной доверенности. Но это – если мы говорим о свободной части Украины, а не о временно оккупированных территориях или местах, где ведутся активные боевые действия. О той части нашей страны, где работают электронные реестры, включая единый государственный. Там же, где это пока невозможно, остается только ждать деоккупации.

– Многие семьи, по факту, распались – в связи с физическим разрывом. Например, отец (муж) остался в Украине, а жена (гражданская жена) с общими детьми или приемными детьми – уехала за границу. Остаются ли равными права и обязанности этих супругов в отношении детей и имущества?

– Люди, которые остались в Украине, это, как правило, мужчины. Они имеют такое же право на общение с ребенком, как и ранее. Если пара не находится в стадии официального разрыва брака (при наличии детей это возможно только через судебную систему), необходимо, чтобы жены, по возможности, обеспечивали видеосвязь, аудиосвязь (любые виды дистанционных коммуникаций) детей с другим родителем. То есть, с теми, кто остался в Украине. Потому как родители равны в своих правах и обязанностях по отношению к общим либо приемным детям.

– Из-за широкомасштабного российского вторжения многие семьи, по факту, оказались в разных странах. Либо кто-то остался в Украине, а кто-то – выехал. Либо оба члена семьи выехали – и находятся в разных зарубежных государствах. И по каким-то причинам не общаются друг с другом. Если один член семьи хочет найти другого, который не желает этого – что делать?

– Независимо от того, в какой стране вы находитесь (в Украине или за ее пределами), если у вас есть желание найти того или иного члена семьи, нужно обратиться в центры бесплатной правовой помощи, которые существуют как в нашей стране, так и за рубежом. Также можно обратиться в посольство, в консульство, представительство Украины в той стране, где вы находитесь. Или же в посольство, в консульство, представительство другой страны. Следует подать соответствующее заявление о том, что у вас нет данных о месте нахождения того или иного родственника. И вы желаете, чтобы власти и силовые структуры (а если необходимо – даже службы и спецслужбы) начали соответствующий розыск. На практике, в большинстве случаев местонахождение искомых людей устанавливают. Их уведомляют о том, что их разыскивают. Предоставляют об этом информацию заявителю. И даже если человек, которого ищут, пребывает в почти постоянном движении, путешествует, установить его местонахождение будет проще и легче – с возможными соответствующими, в том числе, юридическими последствиями для такого беглеца.

– Многие семейные пары, разнесенные ветром войны, находились не только в официальном браке, но и имели совместный бизнес. Некоторые были соучредителями общего бизнеса или других бизнесов. Согласно законодательству, частично, либо в полной мере, они несут материальную или другую ценностную ответственность по возложенным на них договорам, обязанностям и прочим правовым аспектам. Как быть с договорами, если муж и жена оказались в разных странах? Кто и как будет выполнять их условия?

– Согласно постановлению Торгово-промышленной палаты Украины от 26 февраля 2022 года, в Украине с этого момента начал действовать форс-мажор. Таким образом, если одна из сторон (или обе стороны) не могут (или не хотят) выполнять обязанности по трудовым, коммерческим, другим бизнес-договорам, они освобождаются от этой ответственности на период действия указанного постановления ТПП.

Безусловно, всегда есть возможность оспорить в суде (судах) те или иные действия своих бизнес-контрагентов либо партнеров по сотрудничеству. Но решение ТПП от 26 апреля – очень серьезный аргумент касательно того, что пока не закончатся боевые действия, подобные судебные процессы могут уйти в долгую паузу. До принятия новых решений – уже по окончанию конфликта.

– Люди, покинувшие Украину из-за войны, нередко подают документы на вид на жительство в другой стране. Получают там какие-то документы, дающие право там пребывать. Продлевают визы. Кто-то даже получает другое гражданство – на основании тех или иных бумаг и обстоятельств. А как же вторая сторона? Тот, кто остался в Украине? И как быть человеку, выехавшему за пределы нашей страны и получающему второе гражданство (вразрез с действующим украинским законодательством)?

-– Однозначного ответа нет. В каждой конкретной ситуации есть индивидуальные советы. Они узкопрофильные, узкоспециализированные. Всё зависит от прав и интересов в каждом конкретном случае. Глобализованный мир сегодня дает возможность дотянуться до любой информации. А самый быстрый доступ к ней – у юристов, адвокатов. Потому советую определенную часть бюджета (хоть это и непросто в такое время) оставлять на правовое, юридическое обеспечение, защиту и сопровождение. Весь цивилизованный мир так живет. И это нормально.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кому из мужчин мобилизационного возраста можно пересекать государственную границу.

Также мы писали о том, ограничат ли возможность выезжать из страны военнообязанным женщинам.