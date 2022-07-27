Африка, Азия, Ближний Восток: в какие игры играет россия и при чем здесь Китай

Последние рабочие визиты лаврова и путина вызвали много вопросов

На днях в The Wall Street Journal вышла статья, где пишется, что Казахстан взял крен от Москвы, заводит союзников в Китае, США и Турции.

Тем временем глава МИД рф Сергей Лавров колесит по Африке, рассказывая бредни о российско-украинской войне, а президент страны-агрессора, кровавый диктатор владимир путин вынужден ездить на поклон в Иран.

О чем говорит происходящее? Видим ли мы формирование новых зон влияния и миропорядка? К чему это всё может привести? Эти вопросы "Телеграф" обсудил с экспертами.

путин и лавров пытаются прорвать дипломатическую изоляцию

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса думает, что ничего существенно в структуре миропорядка действия Казахстана и российские визиты на Ближний Восток и в Африку не меняют.

"Страны Запада, как и ранее, выступают против россии. Страны глобального Востока и глобального Юга – в какой-то мере сами по себе. Пытаются понять, как им лучше балансировать", – поясняет эксперт.

Зарубежные поездки путина и лаврова он считает попытками прорвать дипломатическую изоляцию. Продемонстрировать (в том числе внутреннему потребителю), что россия не одна, что ее поддерживают, что она сохраняет глобальное влияния в мире, несмотря на санкции и давление Запада.

"Плюс – это попытка заручиться, как минимум, заверениями нейтралитета стран Африки и Азии. Как максимум – получить какую-то помощь. Она может быть разная. В зависимости от страны. Некоторые играют важную для рф роль в качестве обхода санкций как серые хабы – в том числе в долгосрочной перспективе. Но это скорее не о странах Африки, а о странах Азии и Ближнего Востока, – отмечает Илия Куса. – Кроме того, африканское турне лаврова имеет целью показать, что зерновая сделка в Стамбуле была реализована благодаря россии".

Казахские игры

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин рассуждает так:

"На редакторскую гипотезу в The Wall Street Journal о том, что Казахстан взял крен от Москвы и заводит союзников в Китае и Турции, я бы ответил восточной мудростью, вышедшей из-под пера Шота Руставели: "Из кувшина может вытечь только то, что было в нём". В казахском обществе антикитайские настроения (боязнь экономической экспансии и главное – скупки Пекином земли) и антитурецкие (боязнь продвижения идеологии Великого Турана, проникновения радикального ислама) гораздо более доминируют, чем опасения захвата Кремлем территорий северного Казахстана. Американские кампании зашли в Казахстан гораздо раньше, чем в любую другую республику бывшего СССР, но последние 12 лет (с начала критики Соросом и Госдепом авторитарного правления Назарбаева) политико-экономическое влияние Вашингтона неуклонно снижается. Причем именно казахские структуры гражданского общества, существующие на западные гранты, уже более шести лет активно нагнетают синофобские настроения "через возможную тайную скупку Китаем казахской земли". С рф Казахстан географически имеет самую продолжительную в мире сухопутную границу, жестко связан многочисленными новейшими интеграционными договорами".

При этом, продолжает эксперт, у Казахстана, являющегося страной-основателем пророссийской ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда на данный момент входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, россия, Таджикистан), налажено тесное сотрудничество с США в военной сфере.

"За последние 15 лет США поставили в Казахстан вооружений на более $100 млн. долл. – это больше, чем во вместе взятые другие страны Центральной Азии, что не может не раздражать Пекин и Москву. Причудливые арабески тонкой политики в регионе можно продолжать бесконечно, – уверяет Андрей Мишин. – Однако, по данным различных источников, в Стратегии российской агрессии против Украины роль основных логистических хабов приходится на Казахстан, Азербайджан и Турцию. Для этой цели российские спецслужбы и провели январскую провокацию в Алма-Ате, практически оформив пророссийский политический переворот в центрально-азиатской республике, замаскированный под битву политических кланов и атаку "неизвестных" иностранных террористов. В этой связи сегодняшние жесты казахского руководства с демонстрацией "внешнеполитической многовекторности" всего лишь представление фокусника для внутренней и внешней аудитории. Режим Токаева полностью зависим от Москвы, его самостоятельные заявления специально продуманы в Кремле".

Китайский фактор

По мнению Андрея Мишина, вряд ли стоит говорить о формировании нового миропорядка. Как и о пресловутом новом "железном занавесе".

"Современный мир очень динамичен, стремителен и изменчив, – поясняет он. – Сегодня Китай, в силу своего скачкообразно растущего экономического могущества, является органичной частью не только мировой, но и евразийской и европейской политики. Очевидно, что Пекин во внешней политике полностью отошел от старой концепции "мирного развития ради всеобщего процветания" и открыто демонстрирует совсем не мирные действия для продавливания своих интересов на мировой арене. Китай, например, прямо сейчас чуть ли не колонизирует Африку. В случае Средней Азии, в частности Казахстана, Пекин согласен делится сферой влияния с Москвой (российская экспансия не мешает там китайской экспансии, взгляды двух стран на состояние и вектор развития региона по большей части совпадают), а вот Юго-Восточная Азия рассматривается Китаем как его эксклюзивный задний двор. КНР пытается выдавить оттуда как внешние страны (США), так и азиатские (Японию), а также, так или иначе, поставить тамошние государства под свой контроль".

Андрей Мишин отмечает, что некоторыми экспертами движение "Талибан" в Афганистане и российская военная группировка в Украине теоретически рассматриваются как "прокси-армии" Китая в противостоянии с США.

"Но накрыть географические территории "железным занавесом" сегодня никому не по силам, – уверен директор Киевского института мирных исследований. – В информационном обществе речь идет скорее о "стеклянном куполе" по аналогии с экраном смартфона, которым Китай и россия пытаются накрыть часть географического пространства. Вряд ли у них получится".