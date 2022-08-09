Ядерный терроризм: какие угрозы и почему россияне создали Украине, Турции и всему миру

россия применяет стратегию ядерного террора, чем угрожает не только Украине, но и всему миру

Ядерный терроризм со стороны россии вышел в 2022 году на новый уровень. От просто угроз в стиле "мы такие – можем и пальнуть", страна-агрессор перешла к действиям. Сперва был захват Чернобыльской АЭС, пролеты ракет над ней. Но ВСУ вынудили россиян оттуда отступить.

А затем захваченную Запорожскую АЭС в Энергодаре россияне прекратили в военную базу. Отсюда они ведут обстрелы украинских населенных пунктов. Здесь же совершают самообстрелы, выдавая их за удары со стороны ВСУ.

Ну, а в последнее время появились данные, что территория ЗАЭС заминирована.

Кроме того, в понедельник, 8 августа, россия по дипломатическим каналам сообщила США, что намерена временно вывести из-под инспекционной деятельности свои ядерные объекты, которые таковой подлежат согласно Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

О том, почему россия развернула ядерный террор, какие угрозы есть не только для Украины, но и для Турции и всего мира, "Телеграфу" рассказала старший аналитик Центра исследований современной Турции, кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер.

Государственный терроризм – традиционная российская практика

Используя ядерный шантаж, россия ведет себя как государство-террорист. И уже мало, чтобы она была признана государством-спонсором терроризма, уверена Евгения Габер. По ее мнению, следует расширить это понятие, говорить о том, что это – практика государственного терроризма как части стратегической культуры россии.

"И этот государственный терроризм начался не вчера. И даже не 24 февраля 2022-го – после открытого вторжения в Украину. И даже не в 2007 году — с доктрины Герасимова и последующей гибридной войной и всем, что с этим связано. Мы говорим о государственном терроризме как части российской культуры, начиная с российской империи. Продолжением был Советский Союз. Теперь то же самое творит современная россия", – подчеркивает эксперт.

По ее мнению, ядерный шантаж (ядерный терроризм) – это одно из проявлений вот такого государственного терроризма.

"Есть политические убийства. Есть психологическая война. Есть всевозможные операции влияния. Есть зерновой терроризм. Военное давление. И есть терроризм ядерный. Вот сейчас мы говорим именно о ядерном терроризме", – акцентирует Евгения Габер.

Она акцентирует, один из аспектов ядерного шантажа – угроза ядерной войны.

"На данном этапе сложно заставить западные страны поверить в этот блеф. Потому со стороны рф раздаются заявления в стиле – такой войны не должно случиться. Гораздо более реалистичным вариантом для Кремля является шантаж при помощи атомных электростанций. Что мы и видим. Безусловно, это, среди прочего, – попытка остановить возможное контрнаступление ВСУ на юге. Как и попытка оказывать давление на западных партнеров Украины, чтобы те прекратили поставки нам вооружений", – поясняет Евгения Габер.

россия хочет переговоров

Параллельно с этим, продолжает эксперт, массово появляются исследования западных аналитических центров о том, что война затягивается, страдает весь мир, ее нужно быстрее останавливать.

"Звучат заявления экс-канцлера Германии Шрёдера, турецкого президента Эрдогана, ряда действующих европейских политиков о необходимости скорейших переговоров. О том, что надо учитывать интересы россии. Появляются явно манипулятивные исследования и анонсы провокативных документальных фильмов, направленных против Украины", – напоминает Евгения Габер.

Всё это, уверена эксперт, говорит о том, что рф находится в очень сложном положении. И будет делать всё возможное, чтобы подорвать приток западной помощи в нашу страну, чтобы усадить нас за стол переговоров сейчас, когда россия еще может удерживать оккупированные территории, когда еще способна устроить театр абсурда в виде псевдореферендумов – и заморозить конфликт.

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Российские игры на АЭС в Турции

Помимо государственного терроризма и ядерного шантажа как попытки подорвать помощь со стороны Запада Украине, россия, по словам Евгении Габер, использует ядерный шантаж и против других стран.

"Посмотрите, что сейчас происходит в Турции. На южном побережье страны строят АЭС "Аккую". Она сооружается по российскому проекту, при этом фирмой подрядчиком была турецкая компания. Но сейчас "Росатом" в одностороннем порядке расторг этот договор. И переподписал его уже с российским консорциумом. В итоге в стране-члене НАТО объект критической инфраструктуры стратегического значения, в туристической зоне, возводят со стопроцентным присутствием "Росатома". Более того – российская сторона уже заявляет, что это не турецкий объект, который просто строит рф, но – это первая российская АЭС за пределами российской федерации. Мало того, что нет никакого обмена технологиями, так еще и некоторые части АЭС могу быть закрыты для турецких представителей", – акцентирует эксперт.

У Евгении Габер нет сомнений, что когда понадобится оказать давление на турецкую власть для принятия решений, выгодных рф, либо при ухудшении отношений между Москвой и Анкарой (что случается довольно часто) – кейс АЭС "Аккую" обязательно будет использован Кремлем.

"И это будет очередной ядерный шантаж, – предупреждает эксперт. – Можно "забыть" привезти топливо, нужные детали, вывезти отработанные ядерных отходы. А можно завезти на станцию вооружение. И фактически превратить АЭС на территории члена НАТО в российскую базу (потому что никто не может контролировать, что там находится). Это – часть ядерного терроризма россии как государства-террориста".