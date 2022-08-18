День Независимости Украины в условиях полномасштабной войны: чего ждать и почему

Скорее всего ни Украина, ни россия не оставят эту дату без внимания

Приближается 24 августа – 31-й День Независимости Украины. В прошлом году мы с размахом отметили юбилейный – рядом мероприятий по всей стране и даже в разных городах мира, торжествами на Майдане в Киеве с красивой инсталляцией, обращением президента и военным парадом.

В этом году мы будем встречать День Независимости, продолжая отражать широкомасштабную российскую агрессию.

Эксперты рассказали "Телеграфу", стоит ли властям устраивать торжества на официальном уровне, а также, каких подарков можно ожидать от ВСУ к этому дню, а каких неприятных сюрпризов – от россиян и их пособников.

"Подарки" со стороны ВСУ могут быть высокоточными и тактически просчитанными

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов рассуждает так:

"Поскольку у нас идет война за независимость и суверенитет Украины, то естественно 24 августа все ожидают чего-то особенного. Вооруженные силы Украины в последнее время регулярно демонстрируют хорошие новости, хотя и не во всех случаях они официально признают свое авторство. Сейчас не 1943 год, когда Красной Армии ставили задачу взять Киев к годовщине Октябрьской революции. Поэтому "подарки" со стороны ВСУ могут быть скорее высокоточными и тактически просчитанными".

Читайте также: Категория Блоги/мнения Есть ощущение, что ВСУ уже всё приготовили – и сделают нам подарок ко Дню Независимости Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа" высказал предположение, каких подвижек на фронте можно ожидать в августе:

На официальном уровне, считает эксперт, вряд ли будет парад либо какие-то другие массовые мероприятия. Слишком велики риски для участников.

"Наверняка от власти последует месседж, что будет освобождена вся Украина, будет демонстрация внимания ко всем территориям, включая временно неподконтрольные. Ранее глава нашего государства Владимир Зеленский совершал смелые выезды в войска на передовую, что поднимало боевой дух у наших защитников и приводило в уныние Кремль. Российский президент предпочитает изоляцию, так что сравнение явно не в его пользу. Можно ожидать ко Дню Независимости встреч Зеленского с военнослужащими, указов о награждениях и акценте на их уникальной роли в это время", – прогнозирует Игорь Попов.

Россияне могут усилить 24 августа обстрелы украинских городов

Поскольку российское руководство не признаёт сам факт украинской государственности, то существуют риски эскалации именно в праздничную дату, считает Игорь Попов.

"Хотя, это не принесет ни оперативного преимущества, ни пропагандистского эффекта. Даже атака на правительственный квартал может подпортить праздник, но не уменьшит волю украинцев к сопротивлению", – уверен эксперт.

А вот от партнеров, продолжает он, мы ожидаем не только дежурных поздравлений, но и усиления военной и финансовой поддержки. А может и неожиданных личных визитов в Украину в праздничный день.

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович отмечает:

"На месте украинских властей всех уровней я бы не готовил никаких массовых мероприятий на этот день. Опасно создавать большие скопления граждан. Как известно, российские войска стягивают ракетные подразделения. Учитывая их любовь к символизму, неприятные сюрпризы в виде обстрелов украинских городов по случаю 24 августа весьма вероятны".

Читайте также: Категория Блоги/мнения Беларусь и россия готовятся максимально испортить День Независимости Украины Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что россия готовит провокации в виде групповых ракетных ударов по всей Украине.

Ракетный обстрел с большим количеством жертв среди гражданского населения был бы трагическим и болезненным ударом, подчеркивает военный обозреватель.

"Давайте вспомним хотя бы трагедию под Иловайском в 2014 году, которая разразилась именно к 24 августа. Обойдемся без повторений. А вот от ВСУ ждем приятных сюрпризов в виде удачных действий на фронте или хорошей "бавовны" в российском тылу. Это было бы наилучшим подарком ко Дню Независимости", – констатирует Денис Попович.