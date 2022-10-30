Кремль лишь искал повод: как срыв "зернового соглашения" повлияет на Украину и кто может разрешить ситуацию

Расспросили экспертов о последствиях сворачивания россией зернового коридора, и кто может помочь

После атаки утром 29 октября на военные корабли Черноморского флота рф, стоящие во временно оккупированном Севастополе, россия заявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении.

Том самом, которое заработало с начала августа и должно было длиться, как минимум, до конца ноября. Эксперты рассказали "Телеграфу", что означают подобные действия страны-агрессора.

Агрессор просто нашел повод, но что скажет Эрдоган?

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает абсолютно непонятным, как можно называть очевидную военную цель ВСУ – терактом. По его мнению, то, что украинцы смогли провести такую уникальную операцию в Севастополе – отличный ход.

"Традиционно для россиян на черное говорить – белое. Называть терактом то, что таковым не является. Удар пришелся по военным кораблям, с которых ракетами "Калибр" обстреливались, в том числе, украинские гражданские объекты. И наш ответ был абсолютно логичный, закономерный, правильный", – считает эксперт.

Он напоминает, что россияне и ранее заявляли о намерении выйти из "зерновой сделки". Искали тот или иной повод. Решили, что этот – в самый раз.

"Вопрос в том, как они смогут остановить движение грузовых кораблей в украинские порты и из них. Станут ли их обстреливать. А если станут – то чем, учитывая наличие у Украины соответствующих ракет, тех же дронов. Новых возможностей, которые мы уже продемонстрировали. Теперь россиянам намного сложнее будет организовать блокаду наших портов, – уверен Игорь Семиволос. – И еще важный момент: зерновое соглашение лоббировал президент Турции – Эрдоган. Считал его заключение – одним из своих громких внешнеполитических успехов. Интересно, как он поведет себя теперь".

Россияне наносят удар не только по Украине

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко называет решение рф о закрытии так называемого "зернового коридора" вполне ожидаемым.

"Страна-агрессор просто искала причину для этого. Россиянам не интересно было давать возможность Украины укреплять экономику, как-то компенсировать потери в такое тяжелое для нас время. При этом надо понимать, что это не просто российская война против Украины, но и война против всей планеты, смерть от голода людей в разных странах. Но рф это не волнует", – поясняет эксперт.

По его словам, сельское хозяйство Украины понесет очередные потери. Мы могли экспортировать по "зерновому коридору" более 7 млн тонн своего урожая за месяц, отмечает Леонид Козаченко.

"До войны это делалось исключительно через морские терминалы, – рассказывает эксперт. – А теперь такое количество можно было бы поставить за счет морских и сухопутных путей. Более 2 млн мы можем сейчас экспортировать в Европу сушей и до 5 млн – по морю. "Зерновой коридор" постепенно наращивал обороты. Потом россия постаралась притормозить выход украинской продукции через морские терминалы на мировой рынок. Она создала искусственную очередь, аргументируя это тем, что якобы не может проверять такое количество кораблей. В итоге существенно снизила объемы того, что двигалось данными морскими путями. А сейчас и вовсе заблокировала "зерновой коридор" под надуманным предлогом".

Леонид Козаченко подчеркивает, что доходы наших фермеров и так упали почти на 40% из-за принесенных войной проблем с логистикой, с ценами. А теперь ситуация может усугубиться.

"В портах, на терминалах, которые использовались для вывоза нашей продукции морем, сегодня скопилось около 2 млн тонн зерна. И на подходе – около 300 тысяч тонн. Теперь придется думать, что с этим делать, – поясняет эксперт. – Чтобы окончательно решить проблему экспорта, надо побеждать рф военным путем. В дипломатическом же плане следует использовать ООН, НАТО. Для того, чтобы помогать не только Украине, но – миллионам людей, которые могут повсюду умереть от голода из-за действий рф, эти международные структуры должны действовать решительнее. Надеемся, так и произойдет. При этом сами будем усиливать работу против россии как на поле боя, так и на дипломатическом фронте. Уверен, что мы победим!"