путин обречен, у него не осталось выбора - экс-глава МИД Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко проанализировал последние заявления президента рф и удары по российским аэродромам

Одними из топ-событий уходящей недели стали взрывы, прозвучавшие 5 декабря на российских аэродромах в Саратовской области и под Рязанью, а также 6 декабря – в районе Курска.

Кроме того, новыми заявлениями в ракурсе российско-украинской войны разродился диктатор рф – владимир путин. Он хвастал захватом чужих территорий, прогнозировал продолжение т.н. "специальной военной операции", бряцал ядерным оружием и пытался оправдать ракетные удары по энергосистеме Украины.

Украинские удары вглубь рф и пропагандистские игры страны-агрессора прокомментировал "Телеграфу" бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Россиянам продемонстрировали, что они – обречены

По мнению Владимира Огрызко, удары по российским военным аэропортам с использованием, предположительно, советских модифицированных дронов-разведчиков Ту-141 "Стриж", продемонстрировали два важных момента.

"Во-первых, украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) начинает возрождаться. Те наработки, которые были на продвинутом этапе развития, сегодня, наконец, начинают воплощаться в жизнь. Во-вторых, атаки на российскую военно-промышленную инфраструктуру не вызывают на Западе никаких возражений", – поясняет экс-глава МИД.

По его мнению, в сумме это дает серьезный политический эффект. Показывая Москве – что бы россияне ни делали, какие бы стратегии ни придумывали – они обречены.

"9 декабря в Совбезе ООН состоялось очередное заседание, которое созвала рф из-за поставок Западом оружия Украине. Понятно, что никаких решений там не приняли. Это просто очередная пропагандистская акция. Впрочем, для Москвы и важен не столько реальный результат, сколько пропагандистский эффект, – акцентирует эксперт. – И мы услышали очередные заявления представителей страны-агрессора, что Украина якобы именно благодаря поставкам с Запада начинает атаковать российские объекты. По логике Кремля, мы, украинцы, должны терпеть российские атаки, а россияне должны быть защищены от наших".

По словам дипломата, два этих события – атаки на российские военные аэродромы, а также выверты российской пропагандистской машины, идут параллельно. И дезинформация, фейки, в итоге затмевают в российском социальном сознании сами события.

"рф живет в мире личных пропагандистских представлений, мифов, – подчеркивает Владимир Огрызко. – И сейчас миф о злобном Западе, который помогает Украине бить россиян, будет главным в информационном пространстве страны-агрессора".

О путинских заявлениях и переговорах

Комментируя очередные путинские выпады, бывший глава МИД отметил, что у того нет иного пути, кроме как говорить то, что он говорит.

"Российская историческая традиция (я об этом говорю постоянно) не предусматривает возможности ошибки со стороны царя. Если царь ошибается – он уже не настоящий и его надо менять", – поясняет Владимир Огрызко.

Потому, продолжает он, путин говорил и будет говорить, что удары по Украине – законны, что это – благо для нашей страны, что Украину надо уничтожить, потому что нет такого государства. Что Украина – просто часть рф, исторической россии. И другие совершено безумные вещи, которые путин повторяет годами.

"путин просто не может быть иным. Как и любой другой российский правитель. Не предусматривается возможности резкой смены позиции, – отмечает Владимир Огрызко. – К тому же, все последние путинские заявления являются, с точки зрения российского общества, адекватными. Подавляющее большинство россиян продолжают в него верить, считая, что он всё делает правильно".

Ну, а периодически звучащие из рф призывы к переговорам и даже то, что некоторое количество граждан страны-агрессора это поддерживает, вовсе не означает желание справедливых переговоров и справедливого мира, уверяет эксперт.

"В их понимании – это переговоры о капитуляции Украины. Лишь об этом, а не о том, что надо менять парадигму российских действий. Потому путинские заявления являются продолжением общероссийской линии, которую мы сейчас ломаем на поле боя", – резюмирует Владимир Огрызко.