О запасе ракет россии, страхах путина и планах после войны: 15 тезисов из интервью Данилова

Выбрали для вас коротко главное

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал интересное и развернутое интервью "Украинской правде" об угрозах со стороны россии, ее будущем, страхах президента рф владимира путина и своих планах на "после войны".

"Телеграф" выбрал для вас коротко 15 главных и интересных, по нашему мнению, тезисов из его интервью.

О терроре россии на праздники

Я же не являюсь мольфаром, чтобы говорить, что будет там синее, или белое, или красное. На войне нет выходных, нет каких-то праздников, нет вещей, на которые мы можем не обращать внимания. Должны быть готовы ко всему.

По ракетам в россии

Если РФ просит ракеты у Ирана, то речь идет о том, что внутренних возможностей по производству у них нет.

Если считать на большие атаки, которые у нас уже произошли, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре наскребут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь им надо хоть какой-то запас оставить.

По "шахедам"

У них есть "шахеды", но мы научились с ними бороться. Если нет каких-то форс-мажоров, то недавно был случай, когда все 100%, которые они направляли, сбили.

О россии и ядерке

РФ должна быть лишена ядерного оружия. Мы же не даем людям с больной психикой, например острые предметы или спички. Таких людей изолируют от общества. РФ следует изолировать от цивилизованного общества. Они очень опасны и доказали, что больны.

О недовольстве и развале рф

Недовольство процессами на болотах началось с апреля, и у них уже есть понимание, что шансов выиграть в войне у них ноль.

Но все там происходит подковерно и может случиться, что в любой день мы с вами проснемся, а там уже все изменилось. В качестве примера напомню, что происходило 1 мая 91-го года на Красной площади. Там были традиционные события: парад, флаги, вожди стояли там на Мавзолее и так далее. Но за четыре месяца то, что называлось СССР и считалось, что никогда не развалится, прекратило существование.

Алексей Данилов

Об Ичкерии и страхе перед Кадыровым

С Кадыровым такая договоренность, что Путин дает все: деньги, преференции, возможности, ордена, ну все. Взамен Ичкерия остается в составе России. Как только не станет Путина, Ичкерия станет свободной страной, потому что это отдельная страна, не имеющая отношения к РФ.

Другая ситуация – все знают, в том числе Кадыров, что именно Путин дал команду убить отца Кадырова. И по законам, которые есть у этого народа, должен быть обязателен ответ. Почему Кадыров этого не делает, уже отдельный разговор.

В действительности Путин боится Кадырова. Потому что это человек, который может создать ему очень огромные хлопоты.

О жизни путина сейчас

У него жизнь – это сплошной кошмар. Потому что он просыпается с утра, не знаю в каком бункере, и не понимает, что ему дальше нужно делать.

Он как загнанная крыса. Причем, что он сначала загнал сам себя, а затем его стали загонять действия нашего президента, действия вооруженных сил и всего нашего народа.

О масштабном наступлении россии

Может быть усиление позиций и объявление общей мобилизации в России, мы должны быть готовы к любому развитию событий, включая и Беларусь, и другие территории.

О покушениях на Зеленского

У меня была такая, знаете ли, не совсем приятная роль, когда каждый раз, когда я получал официальные сообщения об опасности жизни президента, я должен был его информировать. Вы понимаете, когда какой-то раз уже приходишь к человеку, говоришь: "Господин президент, есть угроза вашей жизни". А он говорит: "Мячеславович, сколько можно, они мне уже надоели"…

7 марта было последнее сообщение. Почему? Потому что на 7 марта они планировали окончание этой "операции".

О Донецке, Луганске и Крыме

Они должны быть обязательно возвращены к нам, это будет наша территория, там будет наша власть.

О прогнозе Буданова по поводу конца войны летом

Я хочу, чтобы Кирилл не ошибался. Положительно отношусь к этому прогнозу. Я бы хотел, чтобы это произошло раньше. Но с учетом того, что я реалист, понимаю, что раньше весны-лета у нас вряд ли будет такой праздник. Но он обязательно будет на нашей улице.

О следующей цели ВСУ

Это военное дело, здесь нельзя делать анонсов. Ждите и увидите все.

О вызовах после войны

Нам нужно будет строить, строить и строить. Надо понимать, что под словом "строить" я подразумеваю не только строительство. Нам нужно будет строить страну. Это очень сложный процесс.

О планах после войны

У меня есть девять внуков, и я бы с большим удовольствием собрал их всех у себя дома на день-два-три, чтобы они мне рассказывали, рассказывали, рассказывали. Мне очень не хватает живого общения со своими внуками. И это моя такая мечта – два-три дня с ними провести.

Как не падать духом

А почему мы должны падать духом? "Батько наш Бандера, Україна – мати, ми за рідну землю будем воювати". Такова наша судьба, у нас иного нет. Падать духом – это грех.

Надо жить своей жизнью. С учетом того, что она и так сложна, себе внутренне ее усложнять не нужно. Не нужно внутренне себя пожирать. Надо идти только вперед. Да, может быть тяжело, но все будет Украина.