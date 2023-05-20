Украина, Запад и россия: генерал проанализировал действия сторон за 450 дней "большой войны"

ВСУ активно осваивают стандарты НАТО, а россияне действуют по советским лекалам

Украина 450 дней отражает широкомасштабную российскую агрессию. Какими являются действия Киева, его партнеров, а также агрессора-россии в этой войне.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко специально для "Телеграфа" подвел основные итоги по этим трем позициям.

450 дней "большой войны": как показала себя Украина

С идеологической точки зрения и позиций существования важно, что наша страна доказала, что состоялась как государство, считает Игорь Романенко. А украинцы доказали – что не просто готовы сражаться за свою независимость, но и настроены побеждать.

"Силы обороны Украины за короткое время прошли серьезный путь, укрепившись по ряду позиций. С точки зрения управления – освоили натовские подходы, а также переформатировались, используя опыт "горячих" фаз войны 2014-2015 годов. При выполнении задач, которые ставятся по вертикали, дается возможность нижестоящим структурам (частям, подразделениям) действовать во многом самостоятельно, проявлять инициативу для реализации поставленных задач", – поясняет генерал.

У россиян, акцентирует он, всё иначе. Они действуют по лекалам советских времен. Жесткая вертикаль, жесткое управление, что значительно тормозит процесс принятия и реализации решений.

"Россияне сделали определенные выводы на втором году полномасштабной войны. Но ломать в такие короткие сроки настолько закостенелую систему, да еще и в процессе постоянных боевых действий, крайне тяжело. В итоге их генералы часто оказываются на передовой. И, по разным оценкам, их с начала вторжения погибло уже от 15 до 20. Всё из-за несовершенной системы управления", – подчеркивает эксперт.

Кроме того, продолжает генерал, украинские Силы обороны прошли кардинальное перевооружение. Накануне и вскоре после начала вторжения союзники, в первую очередь – американцы, предоставляли нам лишь небольшой спектр вооружений типа ПТРК FGM-148 Javelin или ПЗРК FIM-92 Stinger, предназначенные прежде всего для партизанской войны или действий из засады.

"Такие переносные ЗРК Штаты давали более 30 лет назад афганским моджахедам. То есть, нашу армию не воспринимали серьезно, считали, что российская быстро всех разгромит и придется помогать Украине в партизанской войне. Но мы оказались куда сильнее, чем многие думали. В итоге уже в прошлом году к нам пошли современные гаубицы, САУ, реактивные системы залпового огня HIMARS и так далее. Дело дошло до танков и дальнобойных ракет. Фактически, осталось лишь добиться предоставления нам современной авиации. Что, скорее всего, случится до конца года. Такой быстрый путь перевооружения. Причем всё осваивается быстро и применяется эффективно", – подчеркивает Игорь Романенко.

Благодаря этому медленно, но верно потенциал ВСУ возрастает. Мы становимся одной из сильнейших армий Европы. И НАТО, безусловно, будет заинтересовано включить такой потенциал в свой блок, уверен генерал.

"В военной области мы прошли ряд этапов, – продолжает эксперт. – Сначала выстояли во время нападения противника с разных сторон. Потом выбили захватчиков с севера – из Киевской, Черниговской, Сумской областей. Сорвали запланированный Кремлем блицкриг. Вторым этапом стало проведение стратегической оборонительной операции на востоке и юге. Мы освободили практически всю Харьковскую область, отвоевали часть Луганщины, Донетчины и Херсонщины. Этот этап сейчас завершается".

Он напомнил, что во время тяжелейших боев ВСУ удалось остановить продвижение противника даже тактического уровня (на большее им сил уже не хватает, хоть проводить пытались именно стратегическую операцию), уничтожить множество живой силы и техники оккупационных войск.

"И теперь уже они вынуждены практически на всей протяженности фронта, за редкими исключениями, переходить к обороне. Этот этап происходит на наших глазах. И является подготовительным для проведения наступательных и контрнаступательных операций ВСУ", – продолжает бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

450 дней "большой войны": как показала себя россия

Россияне, по словам Игоря Романенко, идеологически начинали с того, что рассчитывали в считанные дни-недели захватить Киев и покорить Украину в целом, установить пророссийсий режим и расчленить государство.

"Для этого сформировали мощнейшую группировку, которая в три раза превышала потенциал Сил обороны Украины. И, несмотря на это, блицкриг, был сорван, – акцентирует генерал. – На ходу Кремлю приходится проводить идеологическую трансформацию. От прошлых имперских задач приходится отказаться, пытаясь решить новые. Главная из которых – как выйти из этой войны, ставшая капканом для рф. Отсюда разговоры (в том числе – чужими устами) о необходимости приостановить боевые действия, заключить какое-то соглашение. Параллельно с попыткой легитимизировать (хотя бы для внутреннего потребителя) как можно больше захваченных территорий. На деле же – готовность просто взять паузу, чтобы прийти в себя. Устоять как государство, восстановить силы — и начать новую агрессию".

При этом, продолжает эксперт, в военном смысле рф понесла уже колоссальные потери. Имея потенциал, в разы превышающий украинский, – в авиации, ракетных войсках, артиллерии (не говоря уж о флоте), страна-агрессор его в значительной степени потеряла. Достаточно взглянуть на ежедневные сводки Генштаба ВСУ с данными о потерях противника: за 15 месяцев войны уничтожено более 200 тысяч человек, под 4 тысячи танков, более 7 тысячи боевых бронемашин, свыше 3 тысяч артистем, почти по 300 самолетов и вертолетов, около 20 кораблей и катеров.

"Из-за резко окрепшей, благодаря помощи Запада, украинской ПВО (которая теперь еще и ПРО), российская авиация не может добиться превосходства в воздухе. По этой же причине массированные ракетные атаки (а рф израсходовала уже более тысячи крылатых ракет) имеют все меньший эффект", – подчеркивает Игорь Романенко.

"Россияне готовы перейти к переговорам, – констатирует генерал. – Потому обращаются за помощью к Китаю, Бразилии, даже Африке, пытаясь спастись из ловушки войны, в которую сами себя загнали. Запад, в свою очередь, четко дал понять, что в переговорном процессе ориентируется на украинскую "формулу мира", предусматривающую вывод вражеских войск со всей территории Украины. Но к такому пониманию наши союзники пришли не сразу".

450 дней "большой войны": как показали себя украинские союзники

Всё начиналось, напоминает Игорь Романенко, с того, что на Западе предполагали, будто в считанные – пусть не дни, но недели – с самостоятельностью Украину будет покончено. И что надо помогать организовывать партизанскую войну.

"Но уже через месяц осознав, что всё далеко не так, как докладывали им их разведки (ошибающиеся насчет стойкости Украины чуть ли не так же, как ошибалась рф), демократический мир сплотился вокруг нашей страны в этой борьбе. Постепенно наши партнеры прошли сложный путь от стратегии "Украине нужно помогать так, чтобы она не проиграла" до – "Украине нужно помогать так, чтобы она победила", – подчеркивает генерал. – Однако есть одно "но". Запад, похоже, хочет, чтобы Украина выиграла не быстро, не решительно, дабы россия в истерике чего-то не учудила. А ведь для нас каждый день войны – это новые жертвы и разрушения".

Натовцы разрабатывают, в том числе, планы по вступлению в войну, отмечает эксперт. Но это скорее – крайний случай. Пока же их всё еще сдерживает боязнь резкой эскалации, применения рф оружия массового поражения.

"И всё же, наши зарубежные партнеры прошли за эти 450 дней эволюцию от передачи нам Javelin и Stinger – до предоставления всего спектра современных вооружения, за исключением пока лишь западных боевых самолетов. Впрочем, "пока" тут, похоже, ключевое слово. И истребители поколения 4+, возможно, те же F-16, думаю, лишь вопрос времени. Причем недалекого", – прогнозирует Игорь Романенко.

450 дней "большой войны": что дальше

Перспективы, по мнению генерала, складываются в пользу Украины. Но добивать врага нужно как можно быстрее и мощнее.

"Помощь со стороны союзников существенная, она наращивается. Но времени у нас – в районе полутора лет, до ноябрьских выборов 2023-го президента США. К сожалению, в Республиканской партии превалирует мнение о необходимости завершить войну быстрее и любой ценой. Потому нам важно в течение года выйти на такие позиции, чтобы вести переговоры на своих условиях. С позиции силы", – поясняет эксперт.

Принципиально важны, акцентирует Игорь Романенко, результаты наступательных и контрнаступательных действий ВСУ. Во многом именно они заложат основу для переговоров, которыми заканчивается любая война, констатирует генерал.