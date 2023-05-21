VIP-отдых в Крыму. Каким будет курортный сезон, когда уничтожат ключевые мосты, порты и аэропорты

Крымская "бавовна" – одна из главных причин срыва сезона

Сезон цветения "бавовны" в оккупированном Крыму и спровоцированный будущим контрнаступлением ВСУ саспенс привели к тому, что курортный сезон на полуострове уже летит ко всем чертям. Оккупационные власти просят денег у царя-батюшки путина, чтобы летом совсем не "загнуться", а сами россияне, привыкшие к тому, как в Крыму "душевно", в соцсетях посылают волны хейта в сторону "украинских нацистов", которые не дают рядовым россиянам "вне политики" спокойно плескаться в волнах Черного моря.

Каким обещает быть курортный сезон в Крыму и что там сейчас происходит, выяснял "Телеграф".

VIP-условия

С туристами в этом году в Крыму все так плохо, что это откровенно признает даже оккупационная администрация полуострова.

"Туристическая отрасль Крыма сегодня находится в очень тяжелом положении: места на лето в санаториях и топовых гостиницах проданы на 50%, в остальных — на 30%", — говорится в сообщении пресс-службы так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова, хотя еще в марте он заявлял, что курортному сезону якобы ничего не угрожает.

Местные предприниматели снижают ценник примерно на 30% по сравнению с прошлым годом, чтобы хоть как-то затащить туристов.

"Цены падают до минимума. Отели готовы работать на уровне практически нулевой рентабельности, чтобы хоть как-то заполнить номера туристами", — объясняет "Телеграфу" заместитель председателя Комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Украины Владимир Царук.

Однако реклама у местных туроператоров выходит так себе.

"Настоящие счастливчики будут отдыхать в Крыму в этом году. Водичка просто сказка, пляжи полупустые, цены ниже некуда. Просто вип-условия", — говорится в одном из объявлений об отдыхе.

В Крыму обещают "VIP-условия"

Но, похоже, почувствовать себя "настоящими счастливчиками" желающих не густо. Настолько негусто, что в текущем году Минэкономразвития россии запланировало раздать работникам туристической отрасли даром почти 3 млрд рублей, лишь бы сфера туризма совсем не загнулась. Каждый работник отрасли должен получить около 65 тысяч рублей на весь сезон. Что означают эти деньги?

"Если брать грубо, то сезон в Крыму это пять месяцев – с мая по сентябрь, – рассказывает "Телеграфу" владелец пансионата в поселке Черноморское на западе Крыма Александр. – 65 тысяч поделить на пять – выходит около 13 тысяч рублей на месяц. Один двухместный номер, в зависимости от месяца и спроса, раньше я сдавал за 1,5-2 тысячи рублей в сутки, то есть за неделю сезона один номер мне приносил от 10,5 до 14 тысяч рублей. Таких номеров у меня в пансионате 15. При полном поселении это около 700-900 тысяч рублей в месяц. Разница ощутима".

Он объясняет, что это не чистый доход, ведь следует отнять налоги и зарплату двум работницам. Вместо этого он получит 13 тысяч рублей в месяц, что равняется доходу от аренды одного номера за неделю.

"Конечно, будь полная бронь, как раньше, когда в мае у меня все уже было забито включительно до июля, то пусть дают, 13 тысяч лишними не будут. А так, забронировано у меня процентов 25% номеров на июнь. На июль вообще ноль. Может, даже и открываться не буду", — жалуется Александр.

Однако, по словам Царука, далеко не факт, что работники туристической сферы на оккупированном полуострове получат даже эти деньги.

"Вопрос, когда их выделят, как и будут ли выделять вообще. Бюджет россии трещит по швам (на сегодняшний день уже образовался дефицит в 3,4 трлн рублей при плане 2,9 трлн по итогам года. — Ред .) , а туризм далеко не самый насущный вопрос, который будет финансироваться из российского бюджета", — подчеркивает Царук.

Самое безопасное место в мире

Впрочем, российская пропаганда пытается сверстать картинку курортной идиллии на полуострове, хотя и вынужденно признает, что сезон будет непростым из-за какого-то "геополитического кризиса".

"Работники крымских гостиниц готовы встречать туристов на самом высоком уровне, создавая самые комфортные условия", — говорится в пропагандистском сюжете с красноречивым названием "Предсезонная лихорадка" на канале "россия".

"Не страшно ехать в Крым, страшно оттуда не вернуться", — комментируют сюжет в соцсетях сами россияне.

Конечно, крымская "бавовна" (то есть мощные взрывы с масштабными пожарами, которые российская пропаганда почему-то называет "хлопками" и "задымлением". – Ред .) – одна из главных причин срыва сезона. Но пропагандисты не унимаются:

"Идет ли речь о каком-то контрнаступлении, когда в Крым вкладываются колоссальные средства, огромные миллиарды? Но ни о каком контрнаступлении речи не может быть. Так что не бойтесь, Крым это реально самое безопасное место в мире. Бояться ехать сюда не надо", — говорится в сюжете на YouTube-канале "Вокруг Крыма".

Правда, в том же сюжете русский блоггер показывает практически пустые пляжи и кафе Ялты.

В Ялте на пляжах яблоку негде упасть

"Вау, сколько туристов. Не протолкнуться. Пожалуй, действительно безопасно", — иронически комментируют подписчики.

По словам автора блога, туристы в Крым еще обязательно приедут.

"Не сомневаюсь, что есть желающие. Слишком хорошо знаю менталитет российских туристов – все, за что "уплочено", должно быть "проглочено". Или зиганутые патриоты попрощаться приедут", — комментируют пользователи соцсетей.

Вторая причина, по которой россияне не спешат ехать в Крым, страх, что Керченский мост – единственная артерия, связывающая полуостров с материковой россией, вдруг выйдет из строя и они окажутся "закрытыми", по сути, на военной базе, ведь гражданского авиасообщения у рф с Крымом нет.

"Аэропорт в Симферополе не работает. Паромная переправа работает некачественно, а мост все время под угрозой. Я 100% знаю, что у нас (в ВСУ. — Ред .) уже появилась соответствующая техника, которая легко достает до всех этих точек. И, скорее всего, в этом сезоне будут уничтожены все ключевые порты, аэропорты, мосты. Это скоро будет. Хотя Крымский мост, возможно, оставят, чтобы россияне могли как-то убегать", — добавляет в комментарии "Телеграфу" бывший специалист отдела курортов и туризма горсовета Евпатории Сергей Викарчук.

Но опять же, пропаганда старается: "Отсутствие авиасообщения даже можно рассматривать как плюс — это дополнительная мотивация сесть в машину и проехаться по хорошим местам россии", — говорится в материале одного из туристических порталов россии.

А такой себе российский военкор Роман Сапоньков вообще выдвинул "гениальную" теорию: оборонительные фортификации на пляжах, которые с перепугу нарыли в Крыму россияне, должны не отпугнуть отдыхающих, а наоборот повлечь за собой туристический бум.

"Люди, которые поедут, будут как на диковинку смотреть на нарытые линии обороны, в том числе на берегу, и спокойно среди них загорать", — заверил пропагандист.

Дикость? Как бы не так! По словам экспертов, желающие получить загар среди "зубов дракона" найдутся.

"Россияне такие люди, что когда есть скидки, они поедут даже в "горячие" точки. Например, когда было цунами в Таиланде, россияне все равно ехали, потому что скидки же, — говорит Владимир Царук. — Кроме того, это же мы понимаем , что в Крыму "бавовна", местное население понимает, а россияне в большинстве своем об этом не знают, информпространство вычищено, в их СМИ об опасности в Крыму никто же не говорит. Поэтому для российского потребителя все нормально".

"Минимальный курортный сезон, конечно, будет , — соглашается Сергей Викарчук. — [Российские] националистические фанатики приедут. Но это 5-10% оборотов от того, что бывает обычно. В основном санатории будут переориентированы под лечение участников, так называемой "СВО". Большая часть их погибает, но есть и раненые».