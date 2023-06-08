Ждут ядерное облако? Почему Запад не реагирует на теракт россии на Каховской ГЭС?

Арсенал средств против агрессора не так уж богат, но он есть, говорят эксперты.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, совершив беспрецедентный акт терроризма, которого еще не знала новейшая история Европы. Под воду ушли десятки населенных пунктов юга Украины, тысячи людей были эвакуированы, а Запорожская атомная электростанция оказалась в эпицентре опасности, ведь использовала воду из водохранилища для охлаждения ядерных реакторов. Разрушение ГЭС – масштабная катастрофа, последствия которой придется ликвидировать годами.

А что же цивилизованный мир? Какая реакция? Готовит неотвратимое наказание для страны-террориста? Нет! Невероятно, но звучащие на Западе заявления сводятся к формулировке "не все так однозначно". Что вообще происходит, выяснял "Телеграф".

Странные заявления

Прежде всего, украинское информационное поле взбудоражило заявление официального представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби.

"Мы работаем с украинцами, чтобы собрать больше информации, но мы не можем окончательно сказать, что произошло", — подчеркнул Кирби во время пресс-конференции в Вашингтоне.

Правда, позже в американских СМИ появилась информация, что разведка США имеет доказательства причастности россии к техногенной катастрофе в Украине и собирается их обнародовать.

Трудно было разобраться в произошедшем и Великобритании.

"Наши военные и разведывательные службы сейчас тщательно изучают этот инцидент. Нападения на гражданскую инфраструктуру ужасающие и неправильные. Мы уже видели подобные случаи во время конфликта. Но пока рано делать окончательные выводы", — заявлял премьер-министр Риши Сунак.

В НАТО назвали экоцид "возмутительным актом", чиновники ЕС были немногим более решительными.

"Евросоюз осуждает эту атаку. Она представляет собой новый уровень российских зверств и может быть нарушением международного права", — говорил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Вообще-то российская агрессия сама по себе – это уже нарушение международного права, а что касается конкретно подрыва плотины Каховской ГЭС, то этот акт терроризма прямо нарушает 56 статью дополнительного протокола к Женевской конвенции "О защите гражданского населения во время войны".

"Установки и сооружения, содержащие опасные силы, а именно: плотины, дамбы и атомные электростанции, — не должны становиться объектами нападения", — отмечается в тексте статьи.

Еще не ядерное облако

Почему же тогда реакция цивилизованного мира на масштабную экологическую и социальную катастрофу в центре Европы была настолько вялой, что даже прямых обвинений в адрес россии не прозвучало?

"Для рядового жителя европейских стран Украина — не центр Европы. Это периферия, которая хочет стать Европой. К сожалению для нас", — объясняет "Телеграфу" эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич.

Последствия экоцида, устроенного рф

С тем, что в сознании рядового европейца Украина это "где-то далеко", соглашается и заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

"Что касается конкретных обвинений россии — их действительно не существует. Во-первых, так работает международная система, а, во-вторых, все, что не касается непосредственно угрозы для других стран – игнорируется. Если бы речь шла о ядерном облаке, тогда, возможно, реагировали бы по-другому", — подчеркивает эксперт.

Впрочем, перспектива ядерного облака, которое может мгновенно "приблизить" Украину к Европе, по мнению Ижака, недооценена.

"Мне кажется, наши партнеры недооценивают готовность россии совершать преступления против человечности и военные преступления. А ситуация с подрывом плотины как раз и говорит о том, что у россии нет никаких тормозов по отношению к таким масштабным преступлениям. Если они совершили теракт на ГЭС с такими последствиями, то психологически готовы создавать аварии и на атомных станциях ", — добавляет Ижак.

Однако экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко уверяет, что воспринимать реакцию Запада как неоднозначную не стоит.

"К большому сожалению, россияне нас опередили в информационной сфере. Готовясь к подрыву, они были готовы в первые же секунды дать информацию, что это сделали ВСУ. А когда запускается первая новость, ее опровергнуть становится сложно, ведь по меньшей мере нужно доказать обратное. Доказать можно фактами, а факты можно получить не сразу. Не думаю, что мы должны это воспринимать как некую двусмысленность. Просто мы должны помочь нашим западным партнерам получить достоверную информацию", — подчеркивает дипломат в комментарии "Телеграфу".

"Патроны" кончились?

Но даже если бы Запад сразу назвал виновной россию, что, конкретного, кроме "озабоченности" и "беспокойства", он может бросить в бой против террориста? Это, собственно, и является краеугольным камнем вопроса – каким остался арсенал средств против россии?

"В данном случае ПОЛНОСТЬЮ повторяется ситуация с катастрофой MH17, когда в тот же день как она случилась и США, и разведки Five Eyes имели данные объективного контроля, свидетельствовавшие, что стало причиной смерти 297 пассажиров. Просто преступления эти столь тяжкие, что кара за них должна быть соответствующей и неотвратимой. Как привлечь к ответственности убийцу, который держит палец на красной кнопке?", — написал в своем Facebook эксперт Института постинформационного общества Дмитрий Золотухин.

По мнению экспертов, арсенал средств, действительно, не так уж богат, но он есть.

"Думаю, что будет скорейшее реагирование на нужды Украины в тех или иных видах вооружения. "Красные" линии постепенно отступают. Нам уже дают танки, дальнобойные снаряды, истребители", — объясняет "Телеграфу" первый заместитель министра иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Хандогий. - Во-вторых, в арсенале Запада все же остаются санкции и дополнительных санкций можно ожидать".

"Мы должны требовать от наших западных партнеров двух вещей: еще большей, еще более активной поддержки в сфере вооружения, и второе это то, чтобы все щели экономических санкций были закрыты наглухо, и продолжена работа по еще большему удушению российской экономики", — добавляет Огрызко.

Тысячи домов оказались в зоне "большой" воды

Но! Масштабная техногенная катастрофа – новый уровень в том международном шантаже, который исповедует РФ. Это же отмечает и Жозеп Борель, когда говорит о "новом уровне русских зверств". Выходит так, что москва выходит на "новый уровень", а цивилизованный мир топчется на месте?

"Ожидать, что они отправят в Украину какой-то свой контингент для участия в войне — не стоит. В основе внешней политики Запада — не допустить третью мировую войну", — говорит Хандогий.

"На Западе как огне боятся прямого участия НАТО в войне против россии. К тому же, на большее, чем оружие и санкции мы сейчас реально рассчитывать не можем", — добавляет Огрызко.

Действительно, можно согласиться, что ожидать прямого участия Запада своими войсками в войне против России – наивно, даже после такой катастрофы. Но почему мы не услышали, по крайней мере, о гарантиях более масштабных поставок оружия?

"Публично эти заявления и не стоит ожидать, — объясняет "Телеграфу" эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. — Если они будут публичны, для многих это станет странной логической связью: как только в Украине пытаются уничтожить тысячи людей и сделать экоцид, мы даем оружие. А в других случаях мы этого не будем делать или как?".

При отсутствии реального наказания убийцы с красной кнопкой для Украины возникает опасная перспектива попустительства со стороны Запада российскому шантажу. А если так, то следующий шаг – "ласковое" принуждение Украины к переговорам с рф.

"Россияне же показывают миру, что у них нет тормозов, и если будет происходить операция по деоккупации украинских территорий, то россия готова совершать еще и другие преступления. Такой "намек" говорит о том, что таким экологическим шантажом рф хочет остановить контрнаступление. Как это работает: мир реагирует и говорит, ну ради экологии, выживания человечества, давайте вы, украинцы, откажетесь от своих территорий, как того хочет россия, но реагировать на этот шантаж, это то же самое, что реагировать на ядерный шантаж. Это никак не делает ситуацию безопасной", — добавляет Ижак.

Впрочем, по мнению Игара Тышкевича, поведется Запад на российский шантаж или нет, будет зависеть от самой Украины.

"Для России, конечно, выгодно говорить о замораживании для преодоления последствий. С точки зрения западных элит, вопрос — насколько результативным будет контрнаступление Украины . Если Украина продемонстрирует, что военным путем она сможет решить проблему российской агрессии, в адекватное время, а не через пять лет, тогда будет решение – давайте поможем Украине, чтобы все удалось и случилось как можно быстрее. Если наступление будет неудачным, значит, нет гарантий, что в адекватное время военным путем проблему можно решить, и тогда нас будут заставлять идти на определенные переговоры", — резюмировал Тишкевич.