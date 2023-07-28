Торговец сигаретами и автор для Петросяна – каких фриков россия тянет в ООН защитниками православия

Что известно о фейковых "защитниках православия", которых россия тянет в ООН

С московских болот снова доносится вой: после разрушения Спасо-Преображенского собора в Одессе россия вдруг созвала заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить якобы "преследование православия" в Украине. Циничность "игры" как всегда за гранью добра и зла: российские ракеты уничтожают украинские храмы, но православие "преследует" Украина.

Впрочем, сюрреалистические российские практики информационного фашизма давно перестали удивлять. Интересно другое: докладывать в Совбезе о "притеснениях веры" россия привлекла двух эталонных фриков: писателя-пропагандиста Яна Таксюра (обвиняется в госизмене) и бывшего клирика УПЦ МП Гедеона (Юрий Харон), который имеет такой пестрый пророссийский бэкграунд, что мог бы возглавить партию "Единая россия".

В ООН заблокировали онлайн-выступление Гедеона по техническим причинам, из-за плотного графика работы Совбеза, но российские пропагандисты спровоцировали скандал, мол "проклятые англосаксы" (сейчас в Совбезе председательствует Великобритания) поддерживают "репрессивную политику киевского режима против канонического православия".

Что известно о любителях "русского мира" Таксюре и Гедеоне, далее в материале "Телеграфа".

"Директор" МАФа

Юрий Самуилович Харон, он же Гедеон, родился в 1960 году в Одессе. После окончания школы пошел работать на завод и одновременно служил пономарем в одном из храмов области.

Сменив рясу на портянки, три года Гедеон прослужил в советской армии. После дембеля решил уже никогда не возвращаться на завод, зацепившись за церковь.

В конце 80-х Гедеона забирают в русский Курск, где делают из него монаха. А дальше карьера молодого священника продвигается по синусоиде, со взлетами и падениями.

В 1988 году Гедеона запихивают на окраины "россии-матушки" в Тюмень. Но в неблагоприятном климате Юра Харон находился недолго. В начале 90-х происходит резкий поворот в карьере Гедеона: патриарх Алексий переводит монаха в солнечную Калифорнию, в состав клира Православной церкви в Америке. Здесь уже Гедеону была воля: Сан-Франциско, Санта-Барбара… Так можно служить.

Однако в 1999 году американские каникулы Гедеона неожиданно завершились: Юру Харона инкорпорируют в тело УПЦ МП. И пошло уехало…

Гедеон становится настоятелем Десятинного храма Рождества Богородицы – того самого "храма-мафа", который незаконно построен на территории Национального музея истории Украины, и согласно решению Хозяйственного суда Киева должен быть снесен.

Интересно, что на момент назначения Гедеона настоятелем храма физически никакого храма не существовало: сначала Харон установил на территории музея палатку, затем заменил ее деревянным сооружением, а позже таки возвел капитальный МАФ. Когда дирекция музея начала решать вопросы в судах, Гедеон пригрозил ее директору "родовым проклятием" — обычная корпоративная практика в УПЦ МП.

В Киеве Гедеон обжился неплохо: приобрел люксовый Porsche Cayenne, был помощником экснардепа от "Партии регионов" Юрия Мирошниченко, и самое интересное – стал совладельцем ООО "Десятинка", которая торговала продуктами, алкоголем и табаком.

У Харона, как и у каждого "авторитетного пацана" была и целая коллекция паспортов : украинский, американский и, конечно же, российский.

В 2019 году Гедеон попадает в эпицентр громкого скандала: в аэропорту "Борисполь" пограничники отказались пускать "батюшку" в Украину из-за того, что его паспорт оказался недействительным (при получении украинского гражданства соврал, что других паспортов нет). При Гедеоне вступился православный олигарх Вадим Новинский, и в 2020 году через печально известный ОАСК Юра Харон вернул себе украинское гражданство, но после начала широкомасштабного вторжения снова его потерял.

Попытки россии представить Харона функционером "угнетенной УПЦ" в чистом виде манипуляции.

Во-первых, в марте этого года Гедеона выбросила из УПЦ МП сама эта церковь, освободив от должностей викария Киевской митрополии и наместника храма-мафа.

Во-вторых, находясь в Украине, Юра Харон всегда чувствовал слабость к "русскому миру". Вот часть только одной из его проповедей.

"В Украине раскол, ведется гражданская война, люди гибнут с двух сторон, православные люди, русский народ. Прошу ваших молитв, чтобы прекратилась братоубийственная война", — говорил Гедеон.

В 2018-м Юра Харон судился с Верховным Судом о признании незаконным обращения Верховной Рады о предоставлении Украине Томоса. А в январе 2023 г., еще официально находясь в составе УПЦ МП, Гедеон сослужил в Казани с местным митрополитом.

"Во время богослужения были вознесены молитвы за русское воинство", — отмечается на сайте Казанской епархии РПЦ.

Судя по информации на российских пропагандистских ресурсах, сейчас Юра Харон с комфортом находится в россии. Так, в июле на "РИА Новости" вышло его интервью под названием: "Украинские нацисты заставляли батюшку ложкой копать могилу". В этом опусе (от которого просто кровь идет из глаз) Гедеон ретранслирует все возможные штампы "русского мира", так что, конечно, хорошо, что такой ценный агент вернулся в "радную гавань".

Что известно о Яна Таксюре?

Ян Таксюр — киевский писатель и пропагандист "русского мира", осужденный за государственную измену. Во время проживания в Украине он распространял кремлевские нарративы и лоббировал интересы церкви страны-оккупанта. В то же время у него есть награды от УПЦ МП – орден Нестора Летописца. Такая награда вручается за распространение светлых идеалов Православия в общественно-политической жизни Украины.

Кроме этого, Таксюр выступал против закона о языке и закрытия пророссийских пропагандистских каналов, таких как "112 Украина". Более того, он заявлял, что в Украине якобы есть фашисты.

В марте 2022 года он был задержан СБУ и писателю было вручено подозрение в государственной измене. Все время до приговора суда он находился в СИЗО. После чего Ян Таксюр был обменен на украинцев, находившихся в плену у врага. Обмен состоялся 25 мая, и это явилось завершающим аккордом его деятельности в Украине.

На первом же видео после обмена, которое сняли россияне, он стоит вместе с коллаборантом Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) из Лисичанска — Андреем Павленко.

Кстати, именно он является автором стихотворения-фейка, которое приписывают Тарасу Шевченко:

"Отак подивишся здаля

На м*скаля,

І ніби справді він людина…".

Произведение было написано в 1995 году, по его словам, в шутку.

Вероятно, это соответствует реальности, ведь еще в 1993-2010 годах он писал тексты для российского юмориста-путиниста Евгения Петросяна, который поддерживает российскую агрессию и войну против Украины.

Произведений с подобными нарративами у Таксюра много: у них он иронизирует над Зеленским, Петром Порошенко, получением Украиной безвизового режима, хвалит президента рф путина и бывшую партию бывшего украинского президента Януковича "Партию регионов":

"Мені приснилося, що знов "регіонали"

Гуляють вільно по моїй землі.

Людей частують хлібом, медом, салом,

Радіють кури, вівці та кролі…

Теперь Таксюр выступает на Совбезе ООН от имени россии. На последнем заседании он рассказал о "преследовании православия" в Украине и незаконном вывозе икон из Киево-Печерской лавры.

Российские и украинские СМИ много раз писали о том, что у писателя диагностировано онкологическое заболевание.