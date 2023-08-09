Три месяца под землей в Бахмуте: история музыканта Юрия Гончаренко, спасавшего брошенных животных

Музыкант решил эвакуироваться, только когда линия фронта подошла вплотную к его дому.

59-летний житель Бахмута Юрий Гончаренко оставался в разрушенном россиянами городе даже после того, как большинство гражданских уже покинули этот ад на земле. Но Юрий уехать не мог — помогал многочисленным животным, которых покинули хозяева во время экстренной эвакуации.

"Я с детства такой. Я и школу прогуливал, чтобы сделать собачью будку. Пожалуй, это у меня в крови", — объясняет Юрий "Телеграфу". В один из дней, во время вражеского обстрела, мужчина получил тяжелое ранение, но все же выжил и смог спасти четвероногих друзей.

Эта история о доброте и человечности, для которой находится место даже посреди горя и трагедий войны.

Линия фронта на огороде

До начала широкомасштабного вторжения Юрий Гончаренко днем работал в охранном агентстве, а вечером менял официальную форму на праздничную одежду и шел в банкетный зал играть на клавишных на торжественных мероприятиях.

Мужчина признается, что начал заниматься музыкой еще в начале 1990-х, и впоследствии хобби превратилось во вторую профессию. Юрий работал во дворцах культуры, играл на свадьбах, юбилеях, днях рождения, преподавал в местной инструментальной детской группе.

Большая война заглушила музыку в жизни мужчины протяжной какофонией тревожных сирен, извещающих об обстрелах.

"Даже сейчас не могу поверить, что россияне решились на это все", — говорит Гончаренко.

Город Бахмут в Донецкой области почти сразу оказался на самой линии фронта. Люди экстренно начали уезжать, а Юрий остался, чтобы спасти десятки заброшенных животных.

"Люди все покидали, а что они могли сделать? Спасали жизни свои и детей. Соседи побросали кошек, собак, коз, кур. Было много привязанных животных. Они скулят, а прилеты и взрывы были такие, что едва спасешься. Ну, отвяжешь ты животное, а куда ему бежать? Немного подкормил, и оно уже бежит за тобой к воротам дома. А что же я выгоню его? Конечно, нет. Так и прикормил", — объясняет мужчина.

Со спасенными животными Юрий Гончаренко больше трех месяцев прожил в подвале своего дома.

"Сначала в кухне жил, потом спустился в подвал. Я жил под землей больше трех месяцев. Сам был голоден, животные голодны. Иногда что-то поесть давали наши ребята военные, но все же это не жизнь: не было ни света, ни воды, нет газа — ничего. А однажды утром вылезаю из подвала, а кухни уже нет. Да и подвал сыпался от взрывов: дверь вылетела, полочки попадали. Двух собачек осколками порубило и они умерли. Каждые полторы-две минуты были прилеты. Огород весь был "засеян" неразорванными снарядами. Иногда заряжал радио, чтобы послушать новости, а там говорили, что ситуация с каждым днем ухудшается", — вспоминает мужчина.

Когда линия фронта подошла вплотную к дому Юрия, он решился на эвакуацию.

"Линия фронта оказалась почти у меня в огороде: там течет река Бахмут, и из оккупированного поселка Зайцево россияне дошли практически до реки. Я понял, что деваться некуда, надо спасать животных и уезжать", — рассказывает мужчина.

Спасаться Юрий решился не сам, а вместе с животными, получившими убежище в его доме. Мужчина нашел еще остававшихся в Бахмуте волонтеров и договорился с ними о выезде вместе с четвероногими.

"Если не доползу, меня разорвет"

В день эвакуации, за час до назначенного времени выезда, Юрий выбежал в магазин за водой в дорогу. К сожалению, это была трагическая ошибка.

"Дошел до калитки и вижу, что дроны уже летают и сыпят снарядами. Немного переждал, когда стало спокойнее, и все же побежал в магазин. Как только добежал, снова начались взрывы и прилеты еще мощнее. Вижу, что уже не выскочу из магазина. В это время забежал мой друг с пятилетним сыном. А снаряды уже разрываются совсем близко, начала рушиться крыша здания. Мой друг упал, а я схватил ребенка и передал продавщице, чтобы она спрятала его за прилавок. А отец ребенка уже начинает стекать кровью, образовалась лужа. Я кричу ему: "Сергей, поднимайся", но он не мог. Надо было что-то делать: вскочил на ноги… а нога уже все болтается, как шнурок. На одной ноге я выскочил из магазина, чтобы позвать военных на помощь. Я успел крикнуть им только: "Спасайте! Здесь ребенок". Затем упал на землю и потерял сознание", — вспоминает Юрий.

На несколько минут, казавшихся днями, мужчина оказался между жизнью и смертью.

"Когда пришел в себя, вижу — летит еще что-то и взрывается. Обломки сыпят-сыпят… Я решил, что надо обратно доползать в магазин, ведь меня разорвет на куски просто. Как-то дополз, а кровь из меня течет и я снова потерял сознание", – объяснил житель Бахмута.

Во второй раз мужчина пришел в себя уже в больнице имени Мечникова в Днепре. Юрий получил тяжелую контузию, потому потерял память.

"Спрашиваю: "Где я? Кто я?". Медсестры из моего паспорта прочитали, что меня зовут Юрий, что я из Бахмута", — рассказывает мужчина.

Кроме контузии, Юрий Гончаренко получил тяжелые ранения.

"Правая нога была почти оторвана. Тазобедренная кость была изрублена, как скумбрия, которую режут, чтобы подать к столу. Коленной чашечки почти не было", — объясняет мужчина.

Однако, несмотря на столь серьезные травмы, первым делом, которым Юрий начал беспокоиться по возвращении памяти, это оставленные в Бахмуте животные. С помощью медсестер мужчина смог связаться с волонтерами, которые все же вывезли четвероногих из адского Бахмута.

Неожиданный подарок

Из больницы Мечникова эвакуационным поездом Юрий Гончаренко прибыл в госпиталь во Львове, где ему провели многочисленные операции и помогли в реабилитации.

"Инвалид — не инвалид, но хоть жив остался", — не теряет оптимизма мужчина.

А в день выписки из госпиталя Юрий Гончаренко решил сделать всем пациентам яркий подарок.

"В госпитале было одно пианино. Когда я это узнал — это для меня просто был космос. Память нужно было как-то реабилитировать. Я начал понемногу заниматься на пианино, вспоминать, что играл. Память начала возвращаться, а потом вижу, что люди на колясках, на костылях собираются вокруг, слушают мою музыку и им нравится. А в госпитале я увидел много военных. Дети ходят — 18-20 лет, без ног, без рук. Боже мой! Я решил хоть что-то для них сделать. И собрал небольшую музыкальную команду, чтобы на последний день выписки сделать людям музыкальный подарок. В госпитале был врач Павел, он оказался еще и гитаристом, поэтому я пригласил его. Была мама одной девочки, которая проходила реабилитацию в центре. Мама 20 лет не играла, но я ее уговорил. И на последний день выписки мы сделали концерт. Считаю, что сделали людям добро", — резюмировал Гончаренко.

Юрий во время концерта в госпитале

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