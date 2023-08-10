Битвы дронов и ракет: генерал-разведчик рассказал о новом измерении войны

Роль и значение беспилотных аппаратов возросли в разы, говорит Игорь Романенко

Начало августа ознаменовалась резким усилением войны дронов как компоненты российско-украинской войны. Взаимные атаки с помощью беспилотников стали едва чуть ли не ежедневными. БПЛА налетают на Москву и пытаются пробиться в Киев. Используются для атак на военные объекты, бьют по инфраструктуре сторон конфликта. Куда чаще начались атаки с украинской стороны с использованием морских дронов.

Об особенностях этой фазы войны "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

— Как специалист по ПВО и ПРО я отмечу, что роль и значение беспилотных аппаратов возросли в разы. И современная военная наука, и сами боевые действия российско-украинской войны это подтверждают. Причем в ход идут дроны разных типов, модификаций и предназначений. Воздушные, наземные, морские (как надводные, так и подводные). Для разведки, доразведки, корректировки ударов и собственно ударов, — рассказывает Игорь Романенко.

По его словам, то, что недавно украинское правительство выделило 40 млрд грн на развитие и производство дронов — абсолютно логичный шаг. Это того стоит, уверяет генерал. Теперь, акцентирует он, важно, чтобы эти деньги были эффективно использованы, а бюрократические препоны для развития дроностроения окончательно убраны.

При этом, продолжает эксперт, надо понимать, что количеством мы не возьмем — у рф ресурсов больше. Следовательно, ставка должна быть на качество.

— Наши дроны должны быть устойчивы к средствам противника, предназначенным для их обезвреживания. Оборудованы привычными для наших военнослужащих FPV-камерами, чтобы можно было их соответствующим образом наводить. Несмотря на то, что в количественном аспекте россияне, которые сперва отставали от нас в использовании беспилотников, уже догнали и перегнали, по FPV-дронам преимущество всё еще за Украиной, — подчеркивает Игорь Романенко.

Важно нарастить наши возможности по подавлению дронов противника с земли и воздуха, отмечает генерал. Такие аппараты, уверяет он, у нас есть, важно поставить их на поток.

— Кое-чем помогают наши союзники, но в ограниченном количестве. А нам нужно таких средств как можно больше, — поясняет Игорь Романенко. — Наращивать надо и разработку с последующим производством морских дронов — надводных и подводных. Кстати, впервые в истории морские дроны в военном деле были использованы именно Украиной в октябре 2022-го при атаке на военно-морскую базу россиян в Севастополе. С того времени насчитывается уже более 15 (!) случаев их применения в акватории Черного моря. В том числе — в июле этого года — во время второго удара по Крымскому мосту. А также во время ударов по десантному кораблю россиян в Новороссийские и подсанкционному танкеру в Керченском проливе. Полевые испытания непосредственно на фронте, а также во время ударов по важным объектам на территории страны-агрессора — правильные шаги.

Генерал подчеркивает, что и роль ракетного вооружения остается более чем актуальной.

— К сожалению, это направление у нас раньше подавлялось. В свое время я от Генштаба возглавлял работы над программой "Сапсан" (многофункциональный оперативно-тактический ракетный комплекс). Он лучше хваленых российских "Искандеров". Но, увы, внешние и внутренние враги делали всё, чтобы сорвать финансирование этого проекта. Мы сумели провести лишь первый этап, а потом разработку "заморозили". В этом принимал участие и тогдашний министр обороны — предатель Михаил Ежель. Сейчас нам следует как можно быстрее нарастить свои возможности благодаря возрождению этой программы. А также поставить на поток уже отлично себя зарекомендовавшие ракетные комплексы "Нептун" и не только. Это должен быть круглосуточный режим работы, — уверен Игорь Романенко.

Союзники, отмечает он, могут быть заняты своими внутренними делами, в том числе подготовкой или проведением выборов. А нам надо воевать. И не просто воевать, но и побеждать.

— Так что следует ориентироваться на свои вооружения. И, конечно, применять всё, что нам предоставляют союзники. К уже применяемым британским дальнобойным ракетам — британским Storm Shadow и французским SCALP — нужно как можно быстрее добавить американские ATACMS и немецкие TAURUS. И, конечно, ускорить программы, связанные с предоставлением нам самолетов F-16, способных действовать и как истребитель, и как штурмовик, — говорит генерал. — Подчеркиваю, когда не получается брать количеством, нужно брать качеством, эффективностью и мотивированностью.