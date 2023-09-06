Преподавал под огнем танков: почему школьный учитель из Харькова пошел добровольцем на войну
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С началом широкомасштабного вторжения учитель истории встал на защиту Украины
Учитель из Харькова на войне не случайно получил позывной "Методист". До широкомасштабного вторжения он преподавал в школе историю, право, экономику и географию. Его ученики неоднократно становились победителями всеукраинских олимпиад, поэтому к нему выстраивалась очередь воспитанников из 10 школ района.
Но, несмотря на 20-летний педагогический стаж, с началом широкомасштабного вторжения учитель взял в руки оружие и встал на защиту страны. О первых днях обороны Харькова, преподавании из окопов, боях за Бахмут и ранении, 46-летний Дмитрий Змиенко рассказал "Телеграфу" в своей истории.
Автомат вместо указки
Мужчина вспоминает, как 24 февраля 2022 года, в первый день большой войны, Харьков еще по инерции жил мирной жизнью, поэтому Дмитрий даже уехал на работу в школу.
"Помню, удивился, что троллейбус по городу ходил бесплатно. В школе мы тогда собрали из кабинетов технику: ноутбуки, сканеры, принтеры, отнесли это все в кабинет директора. А 17 марта в нашу школу прилетела ракета и нам как раз удалось спасти эту технику", – рассказывает Змиенко.
Уже 26 февраля учитель отправился в военкомат.
"Военкомат мне был нужен только для одного дела — чтобы меня записали, что я свой, а оружие я бы уже сам нашел, да и обращаться с ним я умею. Но военкоматы все были закрыты, потому что большинство из них эвакуировались в Красноград (город на Харьковщине. – Ред. )», – вспоминает мужчина.
Учитель пытался вступить в Нацгвардию, затем в Воздушные силы, в Танковые войска… "Но в штате не нашлось для меня места", – говорит Змиенко.
Наконец-то Дмитрию удалось вступить в территориальную оборону Харькова. Откуда же такая безумная мотивация?
"Во-первых, это мой город, а его пытался захватить враг , – объясняет военный, – Во-вторых, я с любимой спускался несколько раз в подвал, ведь над нам летали самолеты и бомбили Харьков. И меня сильно задевало то, что я ничего не могу с этим сделать. А я же не пассивное существо".
Служить в то время в терробороне Харькова было испытанием для настоящих смельчаков, ведь батальон терробороны на войне – совсем не то, что сформированная профессиональная бригада ВСУ.
"За семь дней если 5-6 часов нас потренировали, то уже хорошо, потому что в то время батальон только формировался и мы больше оружие разгружали, чем тренировались", – рассказывает Змиенко.
А россияне "поливали" город всем, что у них было на вооружении, тем более на Салтовке (район на востоке Харькова), куда учитель с побратимами был отправлен на позиции.
"Единственное, что против нас не было самолетов, а вот "Грады", танки, вертолеты, САУ "Нона", минометы – все это было. "Грады" били на 3-4 километра, а у нас были только автоматы, которые максимум на 700 метров стреляли. Мы были некой приманкой", – признается Дмитрий.
Удивительно, но даже в таких условиях, под мощным огнем российских танков, учитель успевал преподавать детям.
"Даже когда был на войне, помогал одной из своих учениц с проектом по МАНу. Она писала журналистскую работу на тему: "Образ украинского воина в материалах о спасении животных". А как родилась эта тема, это интересная история. На Салтовке было с десяток собак и кто-то их должен был кормить. Мы это делали. А животные помогали нам, предупреждая об обстрелах. Например, был один пес, и мы по нему ориентировались даже: если он прятался, то нас будут обстреливать, а если он выпрыгивал и лаял, это наши приезжали и работали "Градами", но мы в это время тоже прятались, ведь они отстреляются и поедут, а нам прилетит в ответ. И моя ученица выиграла с этим проектом второе место в Украине", — пояснил Змиенко.
Ученики благодарили: для своего наставника они собрали около 200 тысяч гривен на дрон для подразделения Дмитрия.
Более того, педагогические скилы пригодились мужчине, когда на фронте приходилось командовать группой.
"Для меня это все было впервые, но командиры мне говорили: ты учитель, ты сможешь", – вспоминает военный.
Это наша страна и "наш район"
После шести месяцев обороны Харькова, Дмитрий Змиенко с побратимами отправился на Бахмутское направление, где оккупантов уже можно было "пощупать". Собственно там учитель и получил тяжелое ранение, когда его выследил вражеский дрон и навел огонь минометов.
"Мы держали железную дорогу в районе Бахмута, чтобы орки не могли через нее перейти. У нас двое суток не было ни еды, ни воды и патроны заканчивались, поэтому нам нужно было возвращаться на точку высадки и взять все нужное. Я понимал, что один все не донесу, поэтому взял напарника. Вышли на точку, забрали все, что нужно, а потом я услышал над собой дрон. С напарником мы сначала спрятались в сарай. Но это было совсем не укрытие, еще и "Грады" работали, поэтому перебегали к другому укрытию и в это время нас ранило. Обломки попали мне в правую руку и ее перебило, был рикошет в ногу и сломана большая берцовая кость на ноге, левая рука также пострадала", — объясняет Дмитрий Змиенко.
Побратима "Методиста" также ранило, но он смог наложить Дмитрию турникеты. Но надо было как-то выбираться, потому что враждебная тактика в том и заключалась, чтобы на раненых бойцов выманить еще больше военных, которые будут их эвакуировать.
"Мы решили, что мой побратим отползет, а я переберусь через дорогу. Напарник перелез к нашим ребятам, а я понимал, что мне просто так лежать нельзя, ведь тогда я превращусь в "наживку" и на меня будут выманивать ребят, которые будут пытаться меня вытащить. Поэтому я руку сунул под себя, сгибая ногу в колене, которая как тряпка болталась на мышцах, пытался перекатываться», – вспоминает учитель.
А дальше была стабилизация учителя в Бахмуте и военный госпиталь в Дружковке, где военному спасали конечности.
"И только мы выехали из Дружковки, через 20 минут в эту же больницу попала ракета ", — говорит Змиенко.
Выдержав десятки операций, во время которых врачи заново сложили руку и ногу Дмитрию, простой учитель из Харькова не потерял веры в победу.
"Это же наша страна, а не их, не орков. Это звучит пафосно, но так и есть. Я видел, как ребята упираются, даже когда их позиции уже раскрыли. Однажды спросил одного из своих ребят, что он делал в мирной жизни. Тот ответил, что "держал район". Что заставляет таких людей идти и защищать страну? То, что это "их район"", — резюмировал Дмитрий Змиенко.