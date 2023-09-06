Преподавал под огнем танков: почему школьный учитель из Харькова пошел добровольцем на войну

С началом широкомасштабного вторжения учитель истории встал на защиту Украины

Учитель из Харькова на войне не случайно получил позывной "Методист". До широкомасштабного вторжения он преподавал в школе историю, право, экономику и географию. Его ученики неоднократно становились победителями всеукраинских олимпиад, поэтому к нему выстраивалась очередь воспитанников из 10 школ района.

Но, несмотря на 20-летний педагогический стаж, с началом широкомасштабного вторжения учитель взял в руки оружие и встал на защиту страны. О первых днях обороны Харькова, преподавании из окопов, боях за Бахмут и ранении, 46-летний Дмитрий Змиенко рассказал "Телеграфу" в своей истории.

Автомат вместо указки

Мужчина вспоминает, как 24 февраля 2022 года, в первый день большой войны, Харьков еще по инерции жил мирной жизнью, поэтому Дмитрий даже уехал на работу в школу.

"Помню, удивился, что троллейбус по городу ходил бесплатно. В школе мы тогда собрали из кабинетов технику: ноутбуки, сканеры, принтеры, отнесли это все в кабинет директора. А 17 марта в нашу школу прилетела ракета и нам как раз удалось спасти эту технику", – рассказывает Змиенко.

Уже 26 февраля учитель отправился в военкомат.

"Военкомат мне был нужен только для одного дела — чтобы меня записали, что я свой, а оружие я бы уже сам нашел, да и обращаться с ним я умею. Но военкоматы все были закрыты, потому что большинство из них эвакуировались в Красноград (город на Харьковщине. – Ред. )», – вспоминает мужчина.

Учитель пытался вступить в Нацгвардию, затем в Воздушные силы, в Танковые войска… "Но в штате не нашлось для меня места", – говорит Змиенко.

Наконец-то Дмитрию удалось вступить в территориальную оборону Харькова. Откуда же такая безумная мотивация?

"Во-первых, это мой город, а его пытался захватить враг , – объясняет военный, – Во-вторых, я с любимой спускался несколько раз в подвал, ведь над нам летали самолеты и бомбили Харьков. И меня сильно задевало то, что я ничего не могу с этим сделать. А я же не пассивное существо".

Служить в то время в терробороне Харькова было испытанием для настоящих смельчаков, ведь батальон терробороны на войне – совсем не то, что сформированная профессиональная бригада ВСУ.

"За семь дней если 5-6 часов нас потренировали, то уже хорошо, потому что в то время батальон только формировался и мы больше оружие разгружали, чем тренировались", – рассказывает Змиенко.

А россияне "поливали" город всем, что у них было на вооружении, тем более на Салтовке (район на востоке Харькова), куда учитель с побратимами был отправлен на позиции.

"Единственное, что против нас не было самолетов, а вот "Грады", танки, вертолеты, САУ "Нона", минометы – все это было. "Грады" били на 3-4 километра, а у нас были только автоматы, которые максимум на 700 метров стреляли. Мы были некой приманкой", – признается Дмитрий.

Удивительно, но даже в таких условиях, под мощным огнем российских танков, учитель успевал преподавать детям.

"Даже когда был на войне, помогал одной из своих учениц с проектом по МАНу. Она писала журналистскую работу на тему: "Образ украинского воина в материалах о спасении животных". А как родилась эта тема, это интересная история. На Салтовке было с десяток собак и кто-то их должен был кормить. Мы это делали. А животные помогали нам, предупреждая об обстрелах. Например, был один пес, и мы по нему ориентировались даже: если он прятался, то нас будут обстреливать, а если он выпрыгивал и лаял, это наши приезжали и работали "Градами", но мы в это время тоже прятались, ведь они отстреляются и поедут, а нам прилетит в ответ. И моя ученица выиграла с этим проектом второе место в Украине", — пояснил Змиенко.

Ученики благодарили: для своего наставника они собрали около 200 тысяч гривен на дрон для подразделения Дмитрия.

Дмитрий Змиенко вместе с учениками

Более того, педагогические скилы пригодились мужчине, когда на фронте приходилось командовать группой.

"Для меня это все было впервые, но командиры мне говорили: ты учитель, ты сможешь", – вспоминает военный.

Это наша страна и "наш район"

После шести месяцев обороны Харькова, Дмитрий Змиенко с побратимами отправился на Бахмутское направление, где оккупантов уже можно было "пощупать". Собственно там учитель и получил тяжелое ранение, когда его выследил вражеский дрон и навел огонь минометов.

"Мы держали железную дорогу в районе Бахмута, чтобы орки не могли через нее перейти. У нас двое суток не было ни еды, ни воды и патроны заканчивались, поэтому нам нужно было возвращаться на точку высадки и взять все нужное. Я понимал, что один все не донесу, поэтому взял напарника. Вышли на точку, забрали все, что нужно, а потом я услышал над собой дрон. С напарником мы сначала спрятались в сарай. Но это было совсем не укрытие, еще и "Грады" работали, поэтому перебегали к другому укрытию и в это время нас ранило. Обломки попали мне в правую руку и ее перебило, был рикошет в ногу и сломана большая берцовая кость на ноге, левая рука также пострадала", — объясняет Дмитрий Змиенко.

Побратима "Методиста" также ранило, но он смог наложить Дмитрию турникеты. Но надо было как-то выбираться, потому что враждебная тактика в том и заключалась, чтобы на раненых бойцов выманить еще больше военных, которые будут их эвакуировать.

"Мы решили, что мой побратим отползет, а я переберусь через дорогу. Напарник перелез к нашим ребятам, а я понимал, что мне просто так лежать нельзя, ведь тогда я превращусь в "наживку" и на меня будут выманивать ребят, которые будут пытаться меня вытащить. Поэтому я руку сунул под себя, сгибая ногу в колене, которая как тряпка болталась на мышцах, пытался перекатываться», – вспоминает учитель.

А дальше была стабилизация учителя в Бахмуте и военный госпиталь в Дружковке, где военному спасали конечности.

"И только мы выехали из Дружковки, через 20 минут в эту же больницу попала ракета ", — говорит Змиенко.

Выдержав десятки операций, во время которых врачи заново сложили руку и ногу Дмитрию, простой учитель из Харькова не потерял веры в победу.

"Это же наша страна, а не их, не орков. Это звучит пафосно, но так и есть. Я видел, как ребята упираются, даже когда их позиции уже раскрыли. Однажды спросил одного из своих ребят, что он делал в мирной жизни. Тот ответил, что "держал район". Что заставляет таких людей идти и защищать страну? То, что это "их район"", — резюмировал Дмитрий Змиенко.