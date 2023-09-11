Нет руки и глаза, но военкомат о нем не забыл: почему жителя Сумщины призывают уже второй раз

Бюрократы в погонах решили: поскольку военного билета нет, то ВВК обязательна.

На днях в Украине разгорелся резонансный скандал, связанный с мобилизацией. 35-летний житель Шостки Сумской области получил повестку от местного ТЦК. Дело обычное во время войны, если бы не один нюанс: у мужчины отсутствует часть руки и нет глаза, поэтому он является лицом с инвалидностью II группы.

Казалось бы, как только мужчина пришел в военкомат, то должен получить вывод "негоден", но нет — Александр был вынужден полностью пройти военно-врачебную комиссию и, по словам мужчины, далеко не все врачи сочли его непригодным к военной службе. Почему так произошло, Александр Денисенко рассказал "Телеграфу".

Как объяснил сам Денисенко, повестку ему пытались передать через маму.

"От военкомата передали повестку через сельский совет моей маме. Меня в то время не было дома. Мама ее в руки не брала и не читала, сказала, что сына нет дома, поэтому брать ничего она не будет. Тогда ей сказали, чтобы я сходил в военкомат для обновления данных. Эту информацию мне мама и передала", — рассказал житель Шостки.

В Сумском областном ТЦК подтверждают, что вызвали всех лиц громады для "сверки данных".

"По представленным спискам сельской общины, для сверки учета военнообязанных, где числился Александр Денисенко, были вызваны все лица для уточнения и сверки учетных данных", — подчеркнули в ТЦК.

А дальше история приобрела неожиданный поворот. Дело в том, что Денисенко уже пытались мобилизовать в 2014 году.

"В 2014 году меня в военкомат вызвали также повесткой. Но тогда я попался на глаза военному при погонах, он увидел, что у меня нет руки и понял, что не тому человеку вручили повестку. Он провел меня к хирургу и окулисту, и все про меня забыли", — объясняет Александр.

Поэтому в теории получить повестку во второй раз в 2023 году Денисенко не должен был.

"Для военкомата меня не должно было вообще существовать, ведь я списан с учета, и повестка мне не должна была прийти", — говорит Александр.

Однако на практике оказалось иначе.

"Поскольку Александр вовремя не обновлял данные в ТЦК и СП, информация об инвалидности отсутствовала", — заверили в Сумском областном ТЦК.

Александр Денисенко отправился в местный военкомат с надеждой на то, что ошибка быстро выяснится.

"Но в военкомате мне начали рассказывать, что я должен пройти комиссию. А какая комиссия? Я инвалид II группы, у меня нет руки, нет глаза, я им это показал. В паспорте у меня есть штамп, что я не военнообязанный. Но мне все равно говорили, что у меня нет военного билета, поэтому я должен пройти комиссию, а штамп в паспорте не действителен», — пояснил Денисенко.

Сначала мужчину пытались отправить на прохождение ВВК в Сумы.

"Но я подумал, что это будет лишним. Ну, давайте еще в Сумах посмеются, кого к ним пригнали. Уговорил решить вопрос на местном уровне. Мне дали бланк и я пошел на комиссию. Я прошел весь перечень врачей по комиссии, и оказалось, что я годен почти у всех врачей, кроме окулиста и хирурга», — рассказал мужчина.

Впрочем, в военкомате уверяют, что действовали вполне законно, а скандал вызван "для подрыва мобилизации и имиджа территориального центра комплектования и социальной поддержки".

"Согласно порядку оформления учетных документов мужчину отправили на ВВК для оформления всех нужных документов О СНЯТИИ с учета и выдачи нового актуального бланка — военного билета. Документы об инвалидности второй группы также будут приобщены к заключению ВВК", — резюмировали в Сумском областном ТЦК.