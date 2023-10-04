Опасный октябрь: чего ждать от путина и как действовать Украине — анализ от генерала

Смена председателя ОКНШ способна внести существенные коррективы в ход российско-украинской войны.

В начале октября Украина получила крайне неприятный сюрприз — вычеркивание помощи в принятом в США проекте бюджета на 45 дней. При этом есть риск, что россия получит помощь от своих авторитарных союзников. Иран может поставить рф баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, а Северная Корея — пособит снарядами. Кроме того, именно на октябрь анонсирован визит владимира путина в Китай. И кто знает, до чего российский диктатор там договорится с товарищем Си.

Чем укрепление сотрудничества в клубе диктаторов грозит Украине? Как на это должен реагировать коллективный Запад, ослабляющий поддержку Киева? Об этом "Телеграфу" рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Как отвечать на смертоносные игры клуба диктаторов

"Квалифицированной части мирового сообщества было понятно, что провал изначальной идеи широкомасштабной российской агрессии против Украины (блицкриг, быстрая смена власти на марионеточную) приведет к тому, что Кремль начнет искать дополнительные источники пополнения оружейного арсенала. А также — партнеров по обходу западных санкций", — отмечает Василий Богдан.

Взгляды москвы, подчеркивает он, обратились к традиционным партнерам по автократичному клубу — Беларуси, Ирану, КНДР.

"И частично — Китаю, ведущему сложную, выгодную ему политику, которая, к сожалению, затягивает войну, не способствует тому, чтобы агрессор вывел свои войска из Украины. Тем самым расшатывается безопасность Европы, даже всего мира. Создается угроза Третьей мировой войны", — поясняет генерал.

По его мнению, велики риски, что в вышеназванном клубе автократий (к которому можно добавить еще и Сирию) будут договоренности о поддержке рф в войне с Украиной. При том, что Беларусь и Иран это уже делают.

"Понятно, что путин будет пытаться сделать всё, чтобы продержаться до марта будущего года, когда намечены очередные президентские выборы в рф. По сути, очередные выборы путина. После чего он вполне может нацепить на себя корону "амператора российской империи" нового образца, — прогнозирует эксперт. — Поэтому здесь и сейчас рф нужны боеприпасы. Свое производство хромает (в том числе из-за санкций, коррупции, общего истощения ВПК и кадрового потенциала) и запасы исчерпываются.

Возникает дефицит. И это ощущается на фронте. Там у противника начинается очередная стадия "снарядного голода", есть проблемы и с определенными видами артиллерии, которую массово "выносят" прицельные удары ВСУ".

Генерал считает, что переговоры, которые состоялись во время сентябрьского визита в рф северокорейского лидера Ким Чен Ына, точно будут иметь определенные последствия. Не просто так Ына практически неделю обхаживали в россии, устроив чуть ли не царский прием, акцентирует Василий Богдан.

"В итоге у россиян может стать больше снарядов, ведь их в КНДР — огромные запасы. В свою очередь, Пхеньян интересует технологии для ракет большой дальности, для изготовления подлодок, в том числе ядерных, которыми можно угрожать США. И это уже риски не только эскалации на российско-украинском фронте, но и вызовы региональной и даже глобальной безопасности", — предупреждает эксперт.

Нельзя исключать, отмечает генерал, что Китай через своего союзника и партнера — Северную Корею — может поставлять собственные вооружение и боеприпасы в рф.

"Пока это лишь предположение, причем, не только мое, но и ряда иностранных разведок. Не случайно США сейчас так активно пытаются выйти на диалог с Китаем, — считает эксперт. — Возможна встреча на высшем уровне. Но пока Си Цзиньпин, похоже, предпочитает встречаться не с Байденом, а с путиным, который намерен в октябре посетить КНР".

В той ситуации, в какой сейчас находится рф, для нее стали крайне актуальными китайское, иранское, северокорейское направления. Прежде всего — с целью получения необходимых боеприпасов, вооружений, комплектующих, уверен Василий Богдан.

Он напоминает, что появилась информация, хотя пока и не подтвержденная, что Иран за российские самолеты Су-35, системы ПВО С-400, а также за помощь с развитием космической, ракетной, ядерной программ, готов поставить рф свои баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Плюс — продолжить снабжать своими дронами.

Ответ со стороны западного мира и его союзников должен быть двухуровневым, считает эксперт.

Первый уровень — максимальное усиление санкций в отношении стран, которые в обход ранее установленных ограничений пытаются усиливать финансовые и милитарные возможности рф и ей подобных.

"Комплектующие к ракетам, беспилотникам позволяют стране-агрессору продолжать и развивать их производство. От европейцев мы уже заждались 12-й пакет санкций. Под ними должны быть и атомная энергетика страны-агрессора, и ее бриллиантовая отрасль. Крайне важно усиление контроля за деятельностью компаний и банков любых стран, которые пытаются помогать россии обходить санкции", — подчеркивает Василий Богдан.

Второй уровень — мобилизация всех ресурсов (военных, финансово-экономических, гуманитарных, политико-дипломатических) для поддержки Украины.

Ошибки и надежды Запада и Украины

К сожалению, признал Василий Богдан, видим "качели" — и касательно санкционной политики партнеров, и касательно предоставления необходимой помощи нашей стране. По его словам, это, среди прочего, связано с чередой избирательных циклов.

"Мы видим, как "качается" ситуация с помощью Украине в Польше, какие проблемы возникают в США. Видим неприятные перемены в Словакии, где победу на недавних парламентских выборах одержала партия SMER, лидер которой Роберт Фицо обещает прекратить помощь Украине", — подчеркивает эксперт.

Он уверен, что для консолидации наших партнеров должна быть в разы активнее роль нашей дипломатии, в разы взвешеннее — высказывания политиков. Но должно быть и понимание происходящего со стороны Запада.

"Иногда создается впечатление, что наши партнеры игнорируют очевидное. Не связывают войну в Украине с рисками глобальной безопасности. Не считают, что победить агрессора важно не только нам, но и всему демократическому миру, да и миру в целом. Что это — не о выживании Украины как государства, а о выживании человечества. Ведь если рухнет международное право, если обрушится уже изрядно расшатанная система глобальной безопасности, никто не будет защищен. И нигде", — акцентирует эксперт.

Василий Богдан считает: когда в США некоторые конгрессмены-республиканцы заявляют, что надо меньше помогать Украине, а больше укреплять границу с Мексикой, это звучит, как минимум, цинично и нелогично.

"И явно демонстрирует, — продолжает он, — что даже в США, которые считаются демократически образцовым государством, не всё в порядке с этическими нормами, с моралью, да и собственно с демократией в глобальном понимании слова. Все эти важнейшие составляющие истинной демократии уступают конъюнктурным, узкопартийным интересам. Впрочем, несмотря на происходящее сейчас в США, на резкие антиукраинские заявления ряда политиков, включая того же Трампа (который, по мнению бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, как и путин, является членом сообщества автократов, а потому они будут играть на пользу друг другу), вряд ли подобная политика имеет перспективы".

Несмотря на сложности, есть надежды на лучшее, считает ветеран внешней разведки. По мнению которого, та же смена председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Марка Милли на генерала Чарльза Брауна может привести к долгожданной передаче Штатами — Украине дальнобойных ракет ATACMS, истребителей F-16. Что способно внести существенные коррективы в ход российско-украинской войны. Привести к так важному перелому в пользу Украины.

"Да, есть риски и угрозы в контексте дальнейших контактов рф с Ираном, КНДР, КНР. С попытками еще больше вовлечь в войну Беларусь, где самопровозглашенный президент лукашенко пытается пробежать между капельками, сохраняя свой режим и получая дешевые ресурсы от рф, при этом намекая Западу на готовность к контактам. Главное — не терять бдительности, быть максимально собранными, реформировать страну, укреплять обороноспособность. Запускать на полный ход свой ВПК с привлечением зарубежных партнеров. И недавний Форум оборонных индустрий открывает в этом смысле хорошие перспективы. Но это — стратегические перспективы, на отдаленное будущее. А нам нужно оружие и боеприпасы уже сейчас", — подчеркивает Василий Богдан.

Он констатирует: есть широкий круг деятельности для убеждений наших партнеров, для привлечения всего необходимого в Украину. И тут должны активно работать наши дипломатический корпус, высшее военное и политическое руководство, спецслужбы. Снова и снова поясняя Западу и прочим союзникам, что обеспечение скорейшего завершения войны победой Украины, справедливым миром — это общая заинтересованность.